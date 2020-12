Pont egy éve tart a rendőrség civilautós közúti razziasorozata, amelyben kamerás autókkal veszik fel a közúti szabálytalankodókat, majd a helyszínen bírságolnak is.

A legújabb epizód már a 23. videójuk, amely most kifejezetten hosszú, 8 perces, és nagyjából őszi „best of videónak” tekinthető. A jelenetek közt vannak súlyos szabálytalanságok is, például mikor egy autós csak centikre kerül el egy babakocsit toló nőt és egy gyalogost, aki a kerékpárját tolja a zebrán.

Hasonlóan erős jelenet az ittas kerékpárosé, aki imbolyogva mutogat a rendőrnek, hogy előzze meg. Mindig meglepő egy busz vagy teherautó súlyosabb szabálytalansága is, amikor elvileg az állását kockáztatja a sofőr, mint a videóban látható buszos.

A videónak van még egy tanulsága, miszerint van olyan civil kamerás rendőrautó is, amelyben nem csak első, hanem hátsó kamera is van. Egy-egy eseténél a hátsó kamerás felvételek is bizonyító erejűek lehetnek.

