Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most a Bloomberg merült el a kérdéskörben.","shortLead":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most...","id":"20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bb27e-92d7-4ae9-aa68-5de2ebb93e97","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","timestamp":"2020. július. 01. 14:34","title":"A Bloomberg szerint az arannyal együtt a bitcoin ára is felmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d786de-1375-4f4e-b10d-41da4e5a5eb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódhat, aki úgy gondolta, hogy már ebben az évben kézhez veheti a Samsung – beígért – olcsóbb Galaxy Foldját. Maga a gyártó jelentette be ugyanis, hogy késni fog ez a készülék.","shortLead":"Csalódhat, aki úgy gondolta, hogy már ebben az évben kézhez veheti a Samsung – beígért – olcsóbb Galaxy Foldját. Maga...","id":"20200701_galaxy_fold_lite_megjelenes_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d786de-1375-4f4e-b10d-41da4e5a5eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1f6cfd-5189-4eb1-b73e-9ee0f551142b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_galaxy_fold_lite_megjelenes_2021","timestamp":"2020. július. 01. 13:03","title":"Mikor érkezik a Samsung olcsóbb összecsukható telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932a35d9-3372-4a83-8abc-ab55f1186d2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1918 óta a jelképük, de belátták, hogy félreérthető.","shortLead":"1918 óta a jelképük, de belátták, hogy félreérthető.","id":"20200703_Bucsuzik_a_finn_legiero_a_horogkereszttol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932a35d9-3372-4a83-8abc-ab55f1186d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a890a9-b3fd-4b13-8632-6119b5ae7cbf","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Bucsuzik_a_finn_legiero_a_horogkereszttol","timestamp":"2020. július. 03. 12:28","title":"Búcsúzik a finn légierő a horogkereszttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy 2015 óta mindig, ezúttal is úgy mennek a képviselők nyári szünetre, hogy kész van a következő évi költségvetés. Az év legfontosabb feladata a járvány miatti válság kezelése lesz, de a több ezer milliárd forintos válságkezelő alapok jelentős része csak már meglévő kiadások átcsoportosítása. Az igazán nagy kérdés az, mennyire lehet most előre tervezni 2021-re.","shortLead":"Ahogy 2015 óta mindig, ezúttal is úgy mennek a képviselők nyári szünetre, hogy kész van a következő évi költségvetés...","id":"20200703_koltsegvetes_2021_parlament_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396cb485-5d90-4110-8b96-dcdac4ad3379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200703_koltsegvetes_2021_parlament_valsag","timestamp":"2020. július. 03. 11:30","title":"Elfogadták a 2021-es költségvetést, de komolyan lehet venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem erősített hírek szerint a laptopjaihoz kitalált új processzort egy ismeretlen iPhone-modellbe is beépítette az Apple. Állítólag nem iOS fut rajta.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a laptopjaihoz kitalált új processzort egy ismeretlen iPhone-modellbe is beépítette...","id":"20200701_apple_silicon_arm_processzor_iphone_prototpus_szamitogep_samsung_dex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4ffd3b-bdc9-457d-a93e-c4a1382d31bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_apple_silicon_arm_processzor_iphone_prototpus_szamitogep_samsung_dex","timestamp":"2020. július. 01. 20:07","title":"Az Apple állítólag csinált egy iPhone-t, amit számítógépként is lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak.","shortLead":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit...","id":"20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b848ca53-b953-4dba-bdb9-9dc3b8f69822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"Most megtudhatjuk, milyen, amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem erősítik a tartalomszűrést, és nem tartják magukat a gyűlölet erősítőinek.","shortLead":"Nem erősítik a tartalomszűrést, és nem tartják magukat a gyűlölet erősítőinek.","id":"20200703_Zuckerberg_ellenall_a_Facebookbojkottnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf1cf00-1486-4c7d-abdf-5c77259d5830","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_Zuckerberg_ellenall_a_Facebookbojkottnak","timestamp":"2020. július. 03. 07:53","title":"Zuckerberg ellenáll a Facebook-bojkottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt, 7-en pedig megsebesültek.","shortLead":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt...","id":"20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079862-32f0-4288-ac84-a905418036c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","timestamp":"2020. július. 02. 05:51","title":"Lemészároltak 24 embert egy mexikói drogrehabilitációs központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]