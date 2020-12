Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Túlélte az ellene indított bizalmatlansági szavazást Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes. Az abortusztörvény miatti durva rendőri fellépés miatt is felelősségre akarta vonni a lengyel parlamentben egy ellenzéki párt.\r

\r

","shortLead":"Túlélte az ellene indított bizalmatlansági szavazást Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes...","id":"20201210_bizalmi_szavazas_lengyelorszag_jaroslaw_kaczynski","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56d2df-2f77-42af-8f39-7796d56c3713","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bizalmi_szavazas_lengyelorszag_jaroslaw_kaczynski","timestamp":"2020. december. 10. 05:13","title":"Megúszta a bizalmi szavazást Orbán lengyel barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e915fb1-e58e-45f2-aea6-519ef813045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Tordai Bencével ült le vitázni főleg az alapjövedelemről, de szóba került a vakcina, a demokrácia, és egy nagyon rövid időre Szájer József is.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Tordai Bencével ült le vitázni főleg az alapjövedelemről, de szóba került a vakcina...","id":"20201209_Hollik_Istvan_tordai_bence_vita_tranzit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e915fb1-e58e-45f2-aea6-519ef813045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c1aaad-6ada-410e-b910-49928a399d35","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Hollik_Istvan_tordai_bence_vita_tranzit","timestamp":"2020. december. 09. 21:37","title":"Hollik István nem érti, miért oroszozik az ellenzék, mikor Gyurcsány Ferenc villájában járt Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257e550c-aef5-4684-b3ff-8626d8a845b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint \"korrekt és normális felkészüléssel\" kezelni lehetett volna a járványt.","shortLead":"A DK szerint \"korrekt és normális felkészüléssel\" kezelni lehetett volna a járványt.","id":"20201208_fekete_zaszlo_dk_covid_halalos_aldozat_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257e550c-aef5-4684-b3ff-8626d8a845b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baef3af-5d33-415d-84e6-0f6784ec0f75","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_fekete_zaszlo_dk_covid_halalos_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 08. 13:57","title":"Hatezer fekete zászlót tűzött ki a DK a koronavírus magyar áldozatainak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia államfőt és ügyvédjét vesztegetéssel vádolják.","shortLead":"A volt francia államfőt és ügyvédjét vesztegetéssel vádolják.","id":"20201208_Borton_ugyesz_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107fc27d-a7c0-422f-b033-c65bc7f7756b","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Borton_ugyesz_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2020. december. 08. 20:14","title":"Két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönt kért az ügyész Nicolas Sarkozyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon másodikként egy brit férfi kapta meg a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni védőoltását. Az biztos, hogy az ő nevére is emlékezni fogunk.","shortLead":"A világon másodikként egy brit férfi kapta meg a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni védőoltását. Az biztos, hogy az ő...","id":"20201208_koronavirus_vedooltas_william_shakespeare_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcbb8a5-6655-4f48-bf3f-3df8a4dd3367","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vedooltas_william_shakespeare_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 19:03","title":"William Shakespeare a világon a második ember, aki megkapta az éles Pfizer/BioNTech vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Jelentős különbség van abban, hogyan tájékoztatott a Szájer-ügyről a szerbiai szerb, illetve a szerbiai magyar nyelvű sajtó.","shortLead":"Jelentős különbség van abban, hogyan tájékoztatott a Szájer-ügyről a szerbiai szerb, illetve a szerbiai magyar nyelvű...","id":"20201208_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Igy_latszott_a_Szajer_ugy_a_szerbiai_sajtoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6aac61-6edc-49c0-bc85-664a72b36b42","keywords":null,"link":"/360/20201208_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Igy_latszott_a_Szajer_ugy_a_szerbiai_sajtoban","timestamp":"2020. december. 08. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Szerbül igen, magyarul alig lehetett olvasni a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a948ef-5f81-42e1-b6e6-e643757277fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lufthansa különleges eljárást használ, amivel 18 óra alatt akár Brazíliába is eljuttatja az oltóanyagot. ","shortLead":"A Lufthansa különleges eljárást használ, amivel 18 óra alatt akár Brazíliába is eljuttatja az oltóanyagot. ","id":"20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_szallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a948ef-5f81-42e1-b6e6-e643757277fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56632aea-b9d9-489b-b797-7ece2afb416e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_szallitas","timestamp":"2020. december. 08. 18:45","title":"Így szállítják mínusz 70 fokon a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019f5fe3-653b-4ca1-a796-4249259b4dc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk. Bár már tavasszal is voltak hasonló videók, a mostani kísérlet felvétele különösen látványosra sikerült.","shortLead":"Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk...","id":"20201208_arcmaszk_koronavirus_jarvany_pandemia_egeszseg_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019f5fe3-653b-4ca1-a796-4249259b4dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd323e4-f397-43f5-bde8-8dabf9597365","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_arcmaszk_koronavirus_jarvany_pandemia_egeszseg_kutatas","timestamp":"2020. december. 08. 08:03","title":"Videón a tény: így állítja meg az arcmaszk a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]