[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","shortLead":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","id":"20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f814d172-9d17-4d71-a840-5f97518991d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","timestamp":"2020. december. 09. 05:45","title":"Egyáltalán nem szennyez a szintetikus üzemanyag, csak kissé drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi telefonok, processzorfoglalatok és sok más eszköz. Ezért is lehet nagy gond, hogy hackerek sikerrel támadták meg a cég szervereit, és rengeteg adatot loptak.","shortLead":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi...","id":"20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4875700a-f03c-4187-bb5c-cd9d6031ff8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","timestamp":"2020. december. 08. 20:03","title":"Súlyos kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártóját, 10 milliárd a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d86cde-1829-48dc-be67-be94a84ac1bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatók attól tartottak, hogy az erszényespelék nem élték túl az ausztráliai bozóttüzeket. Most találtak egy példányt az apró állatból. ","shortLead":"A kutatók attól tartottak, hogy az erszényespelék nem élték túl az ausztráliai bozóttüzeket. Most találtak egy példányt...","id":"20201208_Egy_apro_erszenyes_tulelot_talaltak_a_felperzselt_Kenguruszigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d86cde-1829-48dc-be67-be94a84ac1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02934564-7ea8-479d-8bb1-46867e45e614","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Egy_apro_erszenyes_tulelot_talaltak_a_felperzselt_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. december. 08. 11:23","title":"Egy apró erszényes túlélőt találtak a felperzselt Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05462a23-2c21-4149-b9e3-4ddb2aa57bce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Aevum nevű cég repülőgépe, a Ravn X felgyorsíthatja és leegyszerűsítheti a műholdak pályára állítását.","shortLead":"Az amerikai Aevum nevű cég repülőgépe, a Ravn X felgyorsíthatja és leegyszerűsítheti a műholdak pályára állítását.","id":"20201209_aevum_ravnx_pilota_nelkuli_dron_robotrepulo_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05462a23-2c21-4149-b9e3-4ddb2aa57bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac3fd5c-040d-4062-a708-57af29e7063f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_aevum_ravnx_pilota_nelkuli_dron_robotrepulo_muhold","timestamp":"2020. december. 09. 08:03","title":"Videó: Elkészült a 25 000 kilós drón, műholdakat küldenek majd fel vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz, mert az súlyosan veszélyeztetheti az epilepsziában szenvedőket – és azokat is, akiknél még nem diagnosztizálták a betegséget.","shortLead":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz...","id":"20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17da550b-bb9b-4d43-b61c-092d33cf97b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 08. 18:03","title":"Vészfrissítés kell a Cyberpunk 2077-hez, epilepsziát okozhat a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44852cf6-e232-4504-a66a-07ff571fb8e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő és a színész megdöbbentő őszinteséggel beszélt a Propaganda című műsorban a több tíz évvel ezelőtti szerelmükről, és mint kiderült, Lang Györgyi várandós volt Kulka Jánostól.

","shortLead":"Az énekesnő és a színész megdöbbentő őszinteséggel beszélt a Propaganda című műsorban a több tíz évvel ezelőtti...","id":"20201209_Lang_Gyorgyi_Kulka_Janostol_volt_terhes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44852cf6-e232-4504-a66a-07ff571fb8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a32dd7-8537-4f1a-bd64-b6e87f522431","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Lang_Gyorgyi_Kulka_Janostol_volt_terhes","timestamp":"2020. december. 09. 10:38","title":"Lang Györgyi Kulka Jánostól volt terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724de24-ec11-4514-a0a0-65f4d20908d0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201210_Marabu_Feknyuz_A_toplistas_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6724de24-ec11-4514-a0a0-65f4d20908d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24daa991-590d-4f03-ab72-313c5cfd4ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Marabu_Feknyuz_A_toplistas_Orban","timestamp":"2020. december. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A toplistás Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy hónap alatt 700 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben, november végére az összesített hiány így messze túllépte a 3000 milliárd forintot. A 2021-es költségvetés hiányát a kormány a GDP 6,5 százalékára emelte a törvénnyel elfogadott 2,9 százalékról.","shortLead":"Egy hónap alatt 700 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben, november végére az összesített hiány...","id":"20201209_A_kormany_beismerte_2021ben_is_el_fog_szallni_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f928cbb-b833-4812-b16c-eb483c397e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_A_kormany_beismerte_2021ben_is_el_fog_szallni_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2020. december. 09. 12:25","title":"A kormány beismerte: 2021-ben is el fog szállni a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]