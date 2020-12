Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","shortLead":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","id":"20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4e7d57-ec1d-4228-b970-90623bbf5f12","keywords":null,"link":"/elet/20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","timestamp":"2020. december. 09. 11:08","title":"Mitől lesz jó a bejgli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac7e056-c934-4b30-8a75-1feb3d232485","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 77 éves sofőrt az eset után gyorsan sikerült elkapni.","shortLead":"A 77 éves sofőrt az eset után gyorsan sikerült elkapni.","id":"20201211_szembol_felhajtott_M6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac7e056-c934-4b30-8a75-1feb3d232485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baffb046-9cf2-4471-ab08-e1e380012994","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_szembol_felhajtott_M6","timestamp":"2020. december. 11. 09:16","title":"Forgalommal szemben hajtott fel az M6-osra, balesetet okozott, majd hazavezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyatra fordítású konteó kapcsolatba hoz jó pár koronás mumust, de az elmélet már az első kapcsolat felvázolásakor elvérzik – írja az Urbanlegends.hu ténykutató oldal.","shortLead":"Egy gyatra fordítású konteó kapcsolatba hoz jó pár koronás mumust, de az elmélet már az első kapcsolat felvázolásakor...","id":"20201210_vuhani_viruslabor_gsk_pfizer_osszeeskuves_elmelet_konteo_alhir_soros_gyorgy_bill_gates","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e67d539-480d-4151-8fb7-811d551f0239","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_vuhani_viruslabor_gsk_pfizer_osszeeskuves_elmelet_konteo_alhir_soros_gyorgy_bill_gates","timestamp":"2020. december. 10. 08:33","title":"Az terjed, hogy a Pfizeré a vuhani víruslabor – ordas hazugságok vannak az érvelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cfe32d-fad2-41e2-96ff-0fa8177a2d91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a NAV egy kiterjedt bűnszervezetnél, amelyik arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.","shortLead":"Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is...","id":"20201209_Szamurajkard_cementgyar_tiz_kilo_ekszer__arannyal_csalo_bandat_fogott_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54cfe32d-fad2-41e2-96ff-0fa8177a2d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e691b65-8953-4be2-b4a0-48aafac8c20d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Szamurajkard_cementgyar_tiz_kilo_ekszer__arannyal_csalo_bandat_fogott_a_NAV","timestamp":"2020. december. 09. 10:45","title":"Egy arannyal csaló banda több milliárdos vagyonát zárolta a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebben gondolják azt Magyarországon, hogy az ország a Nyugathoz tartozik, határozottan elutasítják a tekintélyelvű vezetőket és többségük nem támogatja az LMBTQ+ közösség démonizálását – a többi közt ez derült ki a GLOBSEC Trends régiós közvélemény-kutatásából. A régióban általánosságban támogatják a demokráciát, de ha „liberális demokráciaként” hivatkoznak rá, sokan már fenyegetettségnek érzik. ","shortLead":"Egyre kevesebben gondolják azt Magyarországon, hogy az ország a Nyugathoz tartozik, határozottan elutasítják...","id":"20201211_LMBTQ_Globsec_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29376f16-933c-4cca-bde4-3607ddea6e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_LMBTQ_Globsec_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 11. 08:00","title":"A magyarok többsége nem támogatja az LMBTQ közösség démonizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcbe3cd-38b0-479b-a405-b138654e8b1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maszkos emberek az empátiát váltják ki belőle, az idei évből pedig azt szűrte le, hogy jobban kell figyelni egymásra, magunkra és a világra is. A színész ezért is szólít fel jótékonykodásra.","shortLead":"A maszkos emberek az empátiát váltják ki belőle, az idei évből pedig azt szűrte le, hogy jobban kell figyelni egymásra...","id":"20201209_Scherer_Peter_mar_nem_is_szamolja_hany_eloadasa_marad_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dcbe3cd-38b0-479b-a405-b138654e8b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc8a12c-dd2e-46cb-a437-5ffc52af9770","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Scherer_Peter_mar_nem_is_szamolja_hany_eloadasa_marad_el","timestamp":"2020. december. 09. 12:00","title":"Scherer Péter már nem is számolja, hány előadása marad el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál kormány megnövelte a többi fejlesztés alatt álló vakcinára vonatkozó megrendeléseket.","shortLead":"Az ausztrál kormány megnövelte a többi fejlesztés alatt álló vakcinára vonatkozó megrendeléseket.","id":"20201211_Ausztral_vakcina_klinikai_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1ce44-382c-45af-94dc-0688d390a375","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_Ausztral_vakcina_klinikai_teszteles","timestamp":"2020. december. 11. 06:44","title":"Felhagytak az ausztrál vakcina klinikai tesztelésével, mert több résztvevőnél hamis HIV-teszteredményt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Müller Cecília megszokott helyén most az NNK egyik osztályvezetője állt.","shortLead":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs...","id":"20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c189f9-0108-416e-9d31-79555d3b5909","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. december. 09. 12:16","title":"Az operatív törzs ma szót sem ejtett az oltás választhatóságával kapcsolatos ellentmondásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]