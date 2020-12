Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idősebb emberek többsége rendszeresen figyeli a főbb egészségparamétereit, de még ritkán használ ehhez okoseszközöket – ez derül ki a korosztály egészségtudatosságát a digitális készségek tükrében vizsgáló országos felmérésből. A nyitottság és az érdeklődés azonban megvan bennük.","shortLead":"Az idősebb emberek többsége rendszeresen figyeli a főbb egészségparamétereit, de még ritkán használ ehhez...","id":"20201214_idos_emberek_szenior_korosztaly_okoseszkoz_hasznalata_egeszsegtudatossag_telekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3ae93-e72d-43e5-a09a-b5dccfb555e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_idos_emberek_szenior_korosztaly_okoseszkoz_hasznalata_egeszsegtudatossag_telekom","timestamp":"2020. december. 14. 15:33","title":"Kevés 65 éven feletti magyar használ okos vérnyomásmérőt, de nyitottak lennének rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","shortLead":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","id":"20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762345cf-c1c5-4b0f-8ddf-1a8ed0f42d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","timestamp":"2020. december. 14. 06:41","title":"Jön az új Audi A4: V6-os dízel nélkül, automatikus parkolócetli fizetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46965024-7a9a-4644-bfd4-19487554c8f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.","shortLead":"William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.","id":"20201215_donald_trump_igazsagugyi_miniszter_william_barr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46965024-7a9a-4644-bfd4-19487554c8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d735e1-161e-4508-804a-da2e177f0e96","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_donald_trump_igazsagugyi_miniszter_william_barr","timestamp":"2020. december. 15. 05:05","title":"Távozik Trump igazságügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","shortLead":"A drágulást a nemzetközi olajár emelkedése okozza.","id":"20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44291e7-6bd8-437f-a4a9-ff77f97fec86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Legutóbb októberben került annyiba a benzin, mint szerdától fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","shortLead":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol.

","id":"20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item