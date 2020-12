Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c894e540-cc0e-49c7-821c-922a7eeae3a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még táncolt is a Los Angelesből felszállni készülő repülő szárnyán, aztán leesett.","shortLead":"A férfi még táncolt is a Los Angelesből felszállni készülő repülő szárnyán, aztán leesett.","id":"20201213_Boeing_737es_szarnyara_felmaszott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c894e540-cc0e-49c7-821c-922a7eeae3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e388022c-14f3-4cf8-aeb3-570eb6b7cb17","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Boeing_737es_szarnyara_felmaszott","timestamp":"2020. december. 13. 20:55","title":"Repülő szárnyára mászott egy férfi, 5 órát késett a gép miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az adatok kedvező tendenciákat mutatnak.","id":"20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0214bff-9c98-4825-904e-4e325fd95cad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. december. 14. 17:52","title":"Csak egy magyar városban növekszik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bartosz Wielinski a Süddeutsche Zeitungban figyelmezteti Európát, hogy itt az idő észbe kapni, mert Lengyelországban éppen akkor korlátozzák még tovább a sajtószabadságot, amikor az EU-ban központi téma a jogállamiság és a demokrácia megsértése.","shortLead":"Bartosz Wielinski a Süddeutsche Zeitungban figyelmezteti Európát, hogy itt az idő észbe kapni, mert Lengyelországban...","id":"20201213_Suddeutsche_Zeitung_A_lengyel_sajto_orbanizalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e0b6f-8345-489a-9cc3-882d8a24a72d","keywords":null,"link":"/360/20201213_Suddeutsche_Zeitung_A_lengyel_sajto_orbanizalasa","timestamp":"2020. december. 13. 09:30","title":"Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcf6421-f72e-46be-b344-f6180b3b9508","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi. ","shortLead":"Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi. ","id":"20201214_Robbie_Williams_errol_a_nyomorult_2020rol_es_a_karacsonyrol_enekel_Boris_Johnsont_is_kifigurazva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffcf6421-f72e-46be-b344-f6180b3b9508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ffd6b0-8f91-4b7d-9e29-8d6925471e44","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Robbie_Williams_errol_a_nyomorult_2020rol_es_a_karacsonyrol_enekel_Boris_Johnsont_is_kifigurazva","timestamp":"2020. december. 14. 12:32","title":"Robbie Williams erről a nyomorult 2020-ról énekel, Boris Johnsont is kifigurázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét. Mindenesetre egy furcsa közbeszerzési eljárás végén a régi üzemeltető egyik fele lesz az új üzemeltető.","shortLead":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét...","id":"202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc068ed-9f17-402f-af41-4eb4bc6faefc","keywords":null,"link":"/360/202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","timestamp":"2020. december. 14. 17:00","title":"Senki sem tudja, milyen lesz az új Bubi, de jó eséllyel olyan, mint a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","shortLead":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","id":"20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525dcef0-d201-4874-8fdb-f05535b88cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2020. december. 13. 17:02","title":"Elvitték a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956413b1-a805-45ea-b607-dde05d15654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlamentben záporoznak a miniszterelnökre a Szájer Józsefet érintő kérdések. ","shortLead":"A Parlamentben záporoznak a miniszterelnökre a Szájer Józsefet érintő kérdések. ","id":"20201214_Jakab_Orbannak_Aruljak_el_ki_jart_meg_brusszeli_szexbuliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956413b1-a805-45ea-b607-dde05d15654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083f70-aa5a-4977-9239-53930b37c40f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_Jakab_Orbannak_Aruljak_el_ki_jart_meg_brusszeli_szexbuliban","timestamp":"2020. december. 14. 16:03","title":"Jakab Orbánnak: Árulják el, ki járt még brüsszeli szexbuliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hetente duplázódik a fertőzöttek száma az angol fővárosban.","shortLead":"Hetente duplázódik a fertőzöttek száma az angol fővárosban.","id":"20201214_London_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8b96db-c7e2-4707-9007-1c96a21f42b9","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_London_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 14. 17:25","title":"Londonban bevezetik a legszigorúbb korlátozásokat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]