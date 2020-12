Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök lejárt alapanyagokat is találtak.","shortLead":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök...","id":"20201217_nebih_etterem_higienia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb57d3-c092-44a8-8c90-8c900607f2d9","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_nebih_etterem_higienia","timestamp":"2020. december. 17. 10:59","title":"A konyha állapota láttán azonnal felfüggesztette egy étterem tevékenységét a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A felújítási támogatás lázban tartja a családokat, hiszen ki hallott már olyat, hogy a felújítási költségek felét utólag megtéríti az állam. A lehetőség beindította sokak fantáziáját, és máris azon megy a tanakodás, hogy miként lehet minél többet nyerni vele. Az alábbiakban összegyűjtöttük a Bankmonitor.hu hitelszakértőihez beérkezett legérdekesebb kérdéseket, és természetesen meg is válaszoljuk azokat. ","shortLead":"A felújítási támogatás lázban tartja a családokat, hiszen ki hallott már olyat, hogy a felújítási költségek felét...","id":"20201219_9_fontos_kerdes_a_felujitasi_tamogatassal_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed8348-dc38-49be-bf1c-ea4acc2d08b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_9_fontos_kerdes_a_felujitasi_tamogatassal_kapcsolatban","timestamp":"2020. december. 19. 09:06","title":"9 fontos kérdés a felújítási támogatással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","shortLead":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","id":"20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d6499c-e873-4aa9-8747-f75745ddfdc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Debrencen is kapott egy látványos turbókörfogalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként nem vezető beosztású alkalmazottak részesültek az év végi prémiumból.","shortLead":"Főként nem vezető beosztású alkalmazottak részesültek az év végi prémiumból.","id":"20201218_Jutalom_jegybank_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12205179-08aa-4223-abaa-d247d6bfafa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_Jutalom_jegybank_MNB","timestamp":"2020. december. 18. 07:44","title":"Csaknem félmillió forintos jutalmat kapnak a jegybank dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzetnek nyilatkozott erről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.","shortLead":"A Magyar Nemzetnek nyilatkozott erről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.","id":"20201218_munkaeropiaci_jarulek_minimalber_munkastanacsok_orszagos_szovetsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368afe87-4756-471f-8d57-fda9d1fed30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_munkaeropiaci_jarulek_minimalber_munkastanacsok_orszagos_szovetsege","timestamp":"2020. december. 18. 06:53","title":"A munkaerőpiaci járulék eltörléséről tárgyalhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igor Matovic mellett több kormánytag is karanténba vonult.","shortLead":"Igor Matovic mellett több kormánytag is karanténba vonult.","id":"20201218_Koronavirusos_Szlovakia_miniszterelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a80794-8c79-4205-9178-9a9ce2f4585c","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_Koronavirusos_Szlovakia_miniszterelnoke","timestamp":"2020. december. 18. 15:12","title":"Koronavírusos Szlovákia miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan biztosra vennék, a BMW mégsem felülreprezentált a kárstatisztikákban. ","shortLead":"Sokan biztosra vennék, a BMW mégsem felülreprezentált a kárstatisztikákban. ","id":"20201217_Ezeket_az_autokat_torik_ossze_a_leggyakrabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2768b1f-42d9-4412-9bed-2d518629f9b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_Ezeket_az_autokat_torik_ossze_a_leggyakrabban","timestamp":"2020. december. 17. 11:45","title":"Ezekkel az autókkal történik a legtöbb baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorított az egész országra kiterjedő korlátozásokon az olasz kormány a koronavírus terjedése miatt. Az új szabályok meghatározott napokra lesznek érvényesek.","shortLead":"Szigorított az egész országra kiterjedő korlátozásokon az olasz kormány a koronavírus terjedése miatt. Az új szabályok...","id":"20201219_Olaszorszag_is_bezar_az_unnepekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d2994-1629-4408-bb3d-34ebcca939ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Olaszorszag_is_bezar_az_unnepekre","timestamp":"2020. december. 19. 08:02","title":"Olaszország is bezár az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]