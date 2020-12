Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novemberre 46 milliárd forinttal tartoztak a kórházak a beszállítóiknak. ","shortLead":"Novemberre 46 milliárd forinttal tartoztak a kórházak a beszállítóiknak. ","id":"20201219_A_koronavirus_mellett_tizmilliardos_adossaggal_is_kuzdenek_a_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b155453-38eb-4bee-bf59-7cb00308a807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_A_koronavirus_mellett_tizmilliardos_adossaggal_is_kuzdenek_a_korhazak","timestamp":"2020. december. 19. 08:30","title":"A koronavírus mellett tízmilliárdos adóssággal is küzdenek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első példányait, majd néhány napra rá, a kialakult készlethiány alatt drágábban eladták azokat.","shortLead":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első...","id":"20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7885b811-b62d-4511-8aeb-e9926e7db650","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","timestamp":"2020. december. 18. 20:17","title":"A PS5-ös konzolüzérek már legalább 10 milliárdos hasznot csináltak maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája...","id":"20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3802ed-590c-4c71-b042-094bd1f8a4f2","keywords":null,"link":"/360/20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","timestamp":"2020. december. 20. 08:30","title":"Túszul ejtett télapó és egy tisztes rókapolgár - Karácsonyi mesefilm ajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A letört jégtömb akkora, mint Sevilla területe. A kutatók aggódnak, hogy a jégdarab túl közel kerül a szárazföldhöz, azzal ugyanis súlyos hatással lehet az ott élő állatok táplálékszerzésére.","shortLead":"A letört jégtömb akkora, mint Sevilla területe. A kutatók aggódnak, hogy a jégdarab túl közel kerül a szárazföldhöz...","id":"20201218_jeghegy_a68a_del_georgia_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3c9413-4556-43bd-9687-861100c94dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_jeghegy_a68a_del_georgia_antarktisz","timestamp":"2020. december. 18. 19:03","title":"Leszakadt egy 140 négyzetkilométeres darab a világ legnagyobb jéghegyéről, egy sziget felé sodródik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed3e201-6f47-4c8f-908e-da66fbb060a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma jelenik meg az Esti Kornél Itt maradtam az éjszakában című legújabb lemeze. A jövőre 15 éves zenekar karrierjének eddigi legnagyszabásúbb kiadványával jelentkezik. A 2018-ban megjelent ötödik nagylemez, az Eltűnt idő után most 15 korábbi dal kapott új hangszerelést olyan közreműködőkkel, mint iamyank, Csernovszky Márk zongoraművész, a Soharóza kórus és a Heureka Pop Orchestra kamarazenekar. ","shortLead":"Ma jelenik meg az Esti Kornél Itt maradtam az éjszakában című legújabb lemeze. A jövőre 15 éves zenekar karrierjének...","id":"20201218_Premier_lemez_nagylemez_album_Esti_Kornel_Itt_maradtam_az_ejszakaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed3e201-6f47-4c8f-908e-da66fbb060a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e4f9f-e23b-45b4-8576-ae683bfe4801","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Premier_lemez_nagylemez_album_Esti_Kornel_Itt_maradtam_az_ejszakaban","timestamp":"2020. december. 18. 11:45","title":"Premier: \"Menedék egy elcseszett évben\" - itt az Esti Kornél új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","shortLead":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","id":"20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295552e6-9901-4326-bb62-aa0cade0d84c","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","timestamp":"2020. december. 18. 17:35","title":"Magánemberekből álló egyesület vásárolja meg a DVSC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3975f3-6460-419a-9044-15a023191dd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi csúcsot ért el a tőzsdei bevezetések (IPO) globális értéke a harmadik negyedévben - mutat rá az EY könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadó cég nemzetközi jelentésében. A magyar vállalatok a tőzsde helyett kötvénykibocsátással fedezik forrásigényüket.","shortLead":"Történelmi csúcsot ért el a tőzsdei bevezetések (IPO) globális értéke a harmadik negyedévben - mutat rá az EY...","id":"20201219_Rekordszamu_reszvenykibocsatassal_allnak_talpra_a_vilag_tozsdei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d3975f3-6460-419a-9044-15a023191dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc485d9-51b6-4435-86d9-137881e3a8af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Rekordszamu_reszvenykibocsatassal_allnak_talpra_a_vilag_tozsdei","timestamp":"2020. december. 19. 09:04","title":"Rekordszámú részvénykibocsátással állnak talpra a világ tőzsdéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]