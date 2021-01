Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac9b0b68-994b-42eb-a81d-f8003b9707da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma majdnem 1,82 millióra nőtt, de közel 50 millió gyógyultat tartanak számon 191 országban.","shortLead":"A halálos áldozatok száma majdnem 1,82 millióra nőtt, de közel 50 millió gyógyultat tartanak számon 191 országban.","id":"20210101_koronavirus_ujevi_szamok_a_vilagban_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac9b0b68-994b-42eb-a81d-f8003b9707da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0c15bc-02c4-48f8-9ec4-6fb7fad4d2c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_koronavirus_ujevi_szamok_a_vilagban_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:41","title":"83 milliónál több koronavírusos fertőzöttel jött az újév világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon elsőként Izraelben érték el a lakosság több mint 10 százalékának beoltását. Sajtóhírek szerint az oltásokért jóval többet fizettek, mint az Európai Unió vagy az Egyesült Államok, ezért is lehet durván 2 millió adag vakcinájuk.","shortLead":"A világon elsőként Izraelben érték el a lakosság több mint 10 százalékának beoltását. Sajtóhírek szerint az oltásokért...","id":"20210101_1_millio_embert_oltottak_be_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41cf152-356e-4a6e-ac06-b4444e202c7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_1_millio_embert_oltottak_be_Izraelben","timestamp":"2021. január. 01. 15:47","title":"Két hét alatt 1 millió embert oltottak be Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16af95b6-7c9f-4113-b82b-60ed02863910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1,3 literes motorral szerelt kocka Lada hivatalos veterán minősítéssel, OT rendszámmal rendelkezik.","shortLead":"Az 1,3 literes motorral szerelt kocka Lada hivatalos veterán minősítéssel, OT rendszámmal rendelkezik.","id":"20200102_kevesebb_mint_30_ezer_kilometerrel_hirdetik_ezt_a_34_eves_budapesti_ladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16af95b6-7c9f-4113-b82b-60ed02863910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe369dd1-3bd8-42d3-a5d1-9b7903d6c8cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_kevesebb_mint_30_ezer_kilometerrel_hirdetik_ezt_a_34_eves_budapesti_ladat","timestamp":"2021. január. 02. 06:41","title":"Kevesebb mint 30 ezer kilométerrel hirdetik ezt a 34 éves budapesti Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35772c99-cab0-4f75-a623-4908509e5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK Facebook-oldalára került fel egy videóinterjú azzal a rendőrrel, akit karácsonykor késeltek meg. Elmondta, hogy a támadás minden pillanatára emlékszik, és hogy a sokkhatás miatt nem érzett fájdalmat. Látta, hogy nagyon erősen vérzik, de azt hitte, csak egy szúrt sebe van. ","shortLead":"A BRFK Facebook-oldalára került fel egy videóinterjú azzal a rendőrrel, akit karácsonykor késeltek meg. Elmondta...","id":"20210101_Azt_hittem_meg_fogok_halni__a_tamadasrol_meselt_a_megkeselt_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35772c99-cab0-4f75-a623-4908509e5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02c2a-19e4-4e0d-b311-746ea37f30ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Azt_hittem_meg_fogok_halni__a_tamadasrol_meselt_a_megkeselt_rendor","timestamp":"2021. január. 01. 14:54","title":"Felhívtam az édesanyám, azt hittem, meg fogok halni - a támadásról mesélt a megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. A keresőóriás most egy Windows 10-nél alkalmazott technológiától várja a megoldást.","shortLead":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. A keresőóriás...","id":"20210102_google_chrome_energiahasznalat_csokkentese_windows_terminateprocess_fuggvennyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c31507-6031-4c66-a9a7-ac74804ea995","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_google_chrome_energiahasznalat_csokkentese_windows_terminateprocess_fuggvennyel","timestamp":"2021. január. 02. 08:03","title":"A Windows egyik függvénye lehet az orvosság a Chrome nagy problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","shortLead":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","id":"20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e8f03-8e7f-421d-824b-3f7476b3bf42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","timestamp":"2020. december. 31. 16:03","title":"350 000 éves leletet találtak Izraelben, át kell értékelnünk a történelmünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot...","id":"20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6ea31-e758-4148-8c59-30dd2362396e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","timestamp":"2021. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimer lehet a bálna Merci, a W140-es S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nyáron marad a vágányzár és maradnak a pótlóbuszok.","shortLead":"Egész nyáron marad a vágányzár és maradnak a pótlóbuszok.","id":"20201231_Augusztus_vegeig_marad_zarva_a_csepeli_HEV_belso_szakasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394338af-33a3-48b6-9aee-54682407d943","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Augusztus_vegeig_marad_zarva_a_csepeli_HEV_belso_szakasza","timestamp":"2020. december. 31. 10:43","title":"Augusztus végéig marad zárva a csepeli HÉV belső szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]