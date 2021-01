Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ kitette az oldalára, hogy az oltási terv alapján hogyan képzelik a lakosság tömeges oltását a koronavírus ellen. 18 év alattiak egyáltalán nem szerepelnek benne, és van olyan csoport, amelynél azt javasolják, hogy ne a vakcinainfó oldalon történt regisztrációkat tekintsék irányadónak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ kitette az oldalára, hogy az oltási terv alapján hogyan képzelik a lakosság tömeges...","id":"20210102_Kozzetettek_kik_es_milyen_sorrendben_kapnanak_vedooltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f48a9-273b-4a24-b150-595b079464b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Kozzetettek_kik_es_milyen_sorrendben_kapnanak_vedooltast","timestamp":"2021. január. 02. 23:20","title":"Közzétették, kik és milyen sorrendben kapnának védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3208e7-e533-46df-9e94-f71935ffc4b4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210101_Kocka_es_banan_avagy_ifi_tartalekbol_az_olimpiara__Kasas_Tamas_eletutja_3_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b3208e7-e533-46df-9e94-f71935ffc4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c23b7ca-8921-4d1d-a5bf-72a2d8434692","keywords":null,"link":"/360/20210101_Kocka_es_banan_avagy_ifi_tartalekbol_az_olimpiara__Kasas_Tamas_eletutja_3_resz","timestamp":"2021. január. 01. 19:00","title":"Kocka és banán, avagy ifi tartalékból az olimpiára - Kásás Tamás életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","shortLead":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","id":"202053_ala_valok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a826a2a-1f6d-4da4-9f18-c008cdcb3d1b","keywords":null,"link":"/360/202053_ala_valok","timestamp":"2021. január. 02. 12:00","title":"Van, aki az alsógatyáját is méretre varratja, darabját több tízezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","shortLead":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","id":"20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec488539-d205-4f40-9e21-f3f0a60b289f","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","timestamp":"2021. január. 02. 19:02","title":"Ausztrália megváltoztatta himnuszát, mert kirekesztető volt az őslakosokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön, családnak érezni mindenkit, aki gyereket nevel.","shortLead":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön...","id":"20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168611dd-1cdf-42c0-8962-16e85465cc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","timestamp":"2021. január. 01. 15:18","title":"Az RTL megmutatta, hogy lehet megható szeretettel boldog újévet kívánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Audi vezérigazgatója szerint az autóipari cégek túlélik a válságot, a vendéglátóipari cégek nem. A VW-konszernnek az évtized közepére korlátozottan önvezető, 2040-re teljesen önvezető autói lesznek.","shortLead":"Az Audi vezérigazgatója szerint az autóipari cégek túlélik a válságot, a vendéglátóipari cégek nem. A VW-konszernnek...","id":"20210102_Audivezer_Nem_nekunk_kellene_allami_tamogatast_adni_hanem_a_vendeglatosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79617868-dbc7-45eb-98c2-28d43e93fdc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Audivezer_Nem_nekunk_kellene_allami_tamogatast_adni_hanem_a_vendeglatosoknak","timestamp":"2021. január. 02. 15:40","title":"Audi-vezér: Nem nekünk kellene állami támogatást adni, hanem a vendéglátósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"12 óra alatt nem kevesebb, mint 219 gyorshajtót mértek be a rendőrök a III. kerületben.","shortLead":"12 óra alatt nem kevesebb, mint 219 gyorshajtót mértek be a rendőrök a III. kerületben.","id":"20210103_Rekordot_dontott_a_gyorshajtasok_szama_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608754d9-a53a-491f-8a02-4a15c8ca5af9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_Rekordot_dontott_a_gyorshajtasok_szama_Obudan","timestamp":"2021. január. 03. 10:42","title":" Még a rendőrök is megdöbbentek, annyi gyorshajtót fogtak Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]