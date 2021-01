Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","shortLead":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","id":"20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12780b4a-c8db-40ff-b4c0-e185bf229948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","timestamp":"2021. január. 04. 08:57","title":"Már 33 ezer dollárnál is többet ér egyetlen bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","shortLead":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","id":"20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9e3306-507c-4f71-aa25-d6a8da9e422e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","timestamp":"2021. január. 05. 09:21","title":"Nem egy, hanem három SUV érkezik a Ferraritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A világ több országában már egymilliónál több embert oltottak be koronavírus ellen, az Európai Unió tagállamai közül azonban Németország mindössze 200 ezer beoltottal áll a dobogó legfelső fokán. Ahogy várható volt, többen a brüsszeli közös beszerzést okolják a késlekedésért, ám ez ennél sokkal összetettebb. De hogy állnak az oltással a magyarok, és ilyen tempóban mikor kezdődhet a lakosság tömeges oltása? Utánanéztünk. ","shortLead":"A világ több országában már egymilliónál több embert oltottak be koronavírus ellen, az Európai Unió tagállamai közül...","id":"20210105_Brusszel_koronavirus_oltas_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd4b874-663b-4ab0-9625-dd935a74d624","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Brusszel_koronavirus_oltas_beszerzes","timestamp":"2021. január. 05. 06:30","title":"Késlekedő oltások: Tényleg Brüsszel a hibás, amiért túl lassú a tempó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","shortLead":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","id":"20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e566ea8-f868-4e97-acca-393b55661aa2","keywords":null,"link":"/elet/20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Botrány lett abból, hogy soron kívül oltottak be több ismert embert Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ef76c-5b92-46f6-9cdd-80c652bdb7c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple december elején bemutatott fejhallgatója eredendően sem tartozik az olcsó eszközök közé, azonban jön egy olyan változata, amelynek az árcédulájára az eredeti összeg sokszorosa kerül.","shortLead":"Az Apple december elején bemutatott fejhallgatója eredendően sem tartozik az olcsó eszközök közé, azonban jön egy olyan...","id":"20210105_apple_airpods_max_fejhallgato_arany_kiadas_caviar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681ef76c-5b92-46f6-9cdd-80c652bdb7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4cb3ff-1118-45d8-b5fd-0341676aa0e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_airpods_max_fejhallgato_arany_kiadas_caviar","timestamp":"2021. január. 05. 11:33","title":"Drágának tartja az Apple-féle AirPods Maxet? Akkor mit szól a 32 milliós változatához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szánkózni vagy kirándulni tilos, csakis síelésre vagy snowboardozásra lehet használni havat.","shortLead":"Szánkózni vagy kirándulni tilos, csakis síelésre vagy snowboardozásra lehet használni havat.","id":"20210104_Havazas_magyar_sipalyak_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caba588-fef4-47cb-9d72-6329efd9584b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Havazas_magyar_sipalyak_hetvege","timestamp":"2021. január. 04. 19:48","title":"Tömegek lephetik el a magyar sípályákat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre Seattle híres üvegkilátójánál. A szilveszteri fényáradat csak képernyőn volt látható és hallható, ott viszont megérte a pénzét.","shortLead":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre...","id":"20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f141a8d-de3e-4218-8199-749eb4e7325a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Magyarok csináltak digitális tűzijátékot szilveszterkor Amerikában, elképesztő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár a Földön kívüli élet nyomait is kereshetik vele.","shortLead":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár...","id":"20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f7c226-6a04-4bdb-b349-cb3918b403b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","timestamp":"2021. január. 04. 15:03","title":"Augusztustól használhatják a külföldi tudósok az 500 méteres kínai rádióteleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]