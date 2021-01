Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.
Videó: Megmutatta az LG, milyen lehet a feltekerhető kijelzős telefonja
2021. január. 12. 19:03 Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban, hogy milyen döntés születik a Fideszről.
Weber a Néppártról: A CDU következő elnökén múlik a Fidesz néppárti jövője
2021. január. 11. 12:29 Az újság forrásai szerint egy eldobott gumikesztyűt ábrázoló kép miatt váltották le a fotószerkesztőség vezetőjének, Orbánról pedig már csak az udvari fotósok képeit közölhetik.
Szabad Európa: Már képeken is szűri a valóságot az MTI
2021. január. 12. 21:14 "A most szükséges reformokat az évtized elején kell meglépni, mert, mint az oltás, nem hatnak azonnal" – fogalmaz a jegybank elnöke.
Matolcsy: Összetett válságot élünk át
2021. január. 11. 13:54 A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.
A szülő nő ne felejtsen el gondoskodni az otthon maradó férjéről – Szöulban kéretlen tanácsokat kaptak a kismamák
2021. január. 11. 12:53 A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal. Ugyanakkor történelmi jelentőségű változások indultak el, amelyeket nem lehet megállítani – véli Ürge-Vorsatz Diána klímakutató.
Klímakutató: Nem lehet csak ígérgetni cselekedetek nélkül, már holnap muszáj lépni
2021. január. 13. 11:00 A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült, ez nem csak a szezonnyitót érinti.
Bahreinben kezdődik az F1-es szezon, Imola visszatér a naptárba
2021. január. 12. 10:31