[{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK két politikusának összesen 500 ezer forintot sérelemdíjat kell fizetnie.","shortLead":"A DK két politikusának összesen 500 ezer forintot sérelemdíjat kell fizetnie.","id":"20210113_deutsch_tamas_per_birosag_gyurcsany_ferenc_altus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2acba3-27e5-4908-bc39-1f803023dc57","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_deutsch_tamas_per_birosag_gyurcsany_ferenc_altus","timestamp":"2021. január. 13. 15:45","title":"Deutsch Tamás pert nyert Gyurcsányék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75ec1aa-9e9e-45df-9a6f-4c6ba01a7a81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatóknak hosszas munkával sikerült megfigyelniük az ID2299 névre keresztelt galaxist, ami nagyjából 9 milliárd fényéve van a Földtől.","shortLead":"A kutatóknak hosszas munkával sikerült megfigyelniük az ID2299 névre keresztelt galaxist, ami nagyjából 9 milliárd...","id":"20210112_galaxis_urkutatas_vilagegyetem_haldoklo_galaxis_megfigyelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e75ec1aa-9e9e-45df-9a6f-4c6ba01a7a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6d438-32da-400a-b1a1-eca750fb8f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_galaxis_urkutatas_vilagegyetem_haldoklo_galaxis_megfigyelese","timestamp":"2021. január. 12. 20:03","title":"Először figyeltek meg a haldoklás folyamatában lévő távoli galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","shortLead":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","id":"20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584bb46f-cbdd-4a41-846d-da477c593cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","timestamp":"2021. január. 12. 17:28","title":"Az orosz vakcina gyártójával is tárgyal az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordokat döntögetnek az amerikai járványügyi adatok, Donald Trump csapata az új elnök beiktatása előtt pár nappal pedig kiterjesztené a jelenlegi oltási programot. ","shortLead":"Rekordokat döntögetnek az amerikai járványügyi adatok, Donald Trump csapata az új elnök beiktatása előtt pár nappal...","id":"20210112_USA_kiterjedtebb_oltasi_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96491c3a-0499-4cb9-a6b2-7c77a5da9424","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_USA_kiterjedtebb_oltasi_program","timestamp":"2021. január. 12. 21:10","title":"Felpörgetné az oltási programot Trump néhány nap múlva távozó stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló érkezése, azt alátámasztja, hogy a márka vezérigazgatója jelentette be az új modell egyik figyelemre méltó jellemzőjét a kínai közösségi oldalon.","shortLead":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló...","id":"20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f78ddc-a749-432d-abfb-801f26c14558","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","timestamp":"2021. január. 14. 11:03","title":"Jön az újabb bivalyerős Xiaomi telefon, amit mindössze 15 perc alatt fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","shortLead":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","id":"20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1160fe-17c7-4504-90f7-77eea83cd082","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","timestamp":"2021. január. 12. 19:01","title":"FFP2-es maszkokat kell viselni Bajorországban a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","shortLead":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","id":"20210112_WHO_nyajimmunitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f03a-88a5-4bb9-8b68-6c9ece7710bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_WHO_nyajimmunitas","timestamp":"2021. január. 12. 18:33","title":"WHO: Idén még nem lesz nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság mekkora része dohányzik? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség? Mit tehetünk az ártalomcsökkentés érdekében? Töltse ki kvízünket, ahol minden kérdésre választ kap!","shortLead":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság...","id":"fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3eb59f-4b9d-49e6-9d82-552260f91f3a","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","timestamp":"2021. január. 14. 12:30","title":"Füstmentes kvíz: 10+1 kérdés a dohányzásról és az ártalomcsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"}]