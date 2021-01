Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f5e704c-dd0a-4ebc-93a0-da49233b0f0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a német gyártó sportkocsijának hibrid technikával felvértezett új generációja.","shortLead":"Hamarosan érkezik a német gyártó sportkocsijának hibrid technikával felvértezett új generációja.","id":"20210112_kemfotokon_az_akar_800_loerore_is_kepes_uj_mercedes_sl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f5e704c-dd0a-4ebc-93a0-da49233b0f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b9ce9c-1b3e-4f84-af86-a839280d317e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_kemfotokon_az_akar_800_loerore_is_kepes_uj_mercedes_sl","timestamp":"2021. január. 12. 11:21","title":"Kémfotókon az akár 800 lóerőre is képes új Mercedes SL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járat átvezet a határzár alatt.","shortLead":"A járat átvezet a határzár alatt.","id":"20210113_alagut_asotthalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ee3d1b-b5c9-41bd-9f7c-6e01d71252c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_alagut_asotthalom","timestamp":"2021. január. 13. 08:03","title":"Újabb alagútra bukkantak Ásotthalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos nem tenné kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást. ","shortLead":"A főorvos nem tenné kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást. ","id":"20210113_szlavik_kotelezo_oltasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c651f7-2072-452a-aeaa-7896669f81ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szlavik_kotelezo_oltasrol","timestamp":"2021. január. 13. 16:04","title":"Szlávik János: Magas átoltottság esetén értelmetlen a vakcinaútlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9862005-389f-4a75-8149-26a53d49e907","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dolby olyan új szoftveres megoldást fejlesztett, amellyel a gyártó szerint nagy mértékben javítható a laptopokról indított hívások hangminősége. Az újdonságot a Lenovo 2021-es laptopjain próbálhatják ki először a felhasználók, de más eszközökben is megjelenik.","shortLead":"A Dolby olyan új szoftveres megoldást fejlesztett, amellyel a gyártó szerint nagy mértékben javítható a laptopokról...","id":"20210112_lenovo_laptop_ces_2021_dolby_voice_videohivas_hangminoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9862005-389f-4a75-8149-26a53d49e907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b685e28-6dfb-4bf9-8b38-92cbffe7ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_laptop_ces_2021_dolby_voice_videohivas_hangminoseg","timestamp":"2021. január. 12. 09:40","title":"Kristálytiszta hanggal videochatelhet az, aki a Lenovo újabb laptopjait használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak a jogviszonyban van lényeges különbség a jelenlegi működéshez képest.","shortLead":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak...","id":"20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9488f2e-4991-43bc-b9ca-fa0c47b2257d","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","timestamp":"2021. január. 12. 16:17","title":"A Debreceni Egyetem kancellárja a modellváltásról: Az intézményi autonómia nőni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most, hogy valaki a legmagasabb szinten is képviseli őket.","shortLead":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most...","id":"20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15efb002-b954-4786-8599-4a1f7139e342","keywords":null,"link":"/elet/20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","timestamp":"2021. január. 12. 10:56","title":"A görögök első felvállaltan meleg kormányzati politikusa a homofóbia ellen fog küzdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást.","shortLead":"Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást.","id":"202101_roastar_a_kave_azuj_arany_amolnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffa027-f7b1-40f9-90c4-243947e83c14","keywords":null,"link":"/360/202101_roastar_a_kave_azuj_arany_amolnal","timestamp":"2021. január. 12. 12:00","title":"A kávé és a tea az új arany a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium épületében töltötték. Ha a képviselőház megszavazza az eljárást, Trump lehet az első amerikai elnök, akit kétszer is impeachment alá vontak.","shortLead":"Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium...","id":"20210113_Donald_Trumppal_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92faf374-fd4e-4381-93b3-795eb854f7ce","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Donald_Trumppal_impeachment","timestamp":"2021. január. 13. 17:43","title":"Fegyveresek hada védi a Capitoliumot, ahol megkezdődött a vita Trump elmozdításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]