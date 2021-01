Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Gáspár katonai kiképzése miatt van mindez.","shortLead":"Orbán Gáspár katonai kiképzése miatt van mindez.","id":"20210117_FeketeGyor_nemeth_budai_orban_gaspar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622cfe9c-87d3-4bf1-84bd-e51c5195eba8","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_FeketeGyor_nemeth_budai_orban_gaspar","timestamp":"2021. január. 17. 18:10","title":"Fekete-Győr kihívta egy szigetkörre Németh Szilárdot és Budai Gyulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf6501-7fe6-4bf9-87af-5458da3855f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","timestamp":"2021. január. 17. 12:49","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három gyerek kórházba került Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","shortLead":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","id":"20210118_luxuslakasok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd14da-27c6-4c0b-8df1-bbd6550cfc60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210118_luxuslakasok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 06:12","title":"A luxuslakások árait nem törte le a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","shortLead":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","id":"20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c950b2cf-c5af-486f-881b-f7a8b9f95030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","timestamp":"2021. január. 16. 12:10","title":"A GM egymillió kanadai dollárból fogna a furgon gyártásába, amivel forradalmasítanák a fuvarozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül bőven értelmezhető családi sportkombi egyszerre egy főúri nagyautó extra csomagtérrel és egy komoly képességű közúti veszedelem, akár 80 milliós árral. Kipróbáltuk a megújult szériáját. ","shortLead":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül...","id":"20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914a02f1-35da-4da1-9447-7e2a22b25919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 16. 17:00","title":"A felső párezer kombija: Porsche Panamera-menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec379b9-2f21-4bfb-99b2-0771f0d505a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi mozgását már nem követő érett napraforgóvirágzat miért néz állandóan kelet felé.","shortLead":"Magyar kutatók a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi...","id":"20210118_napraforgo_miert_fordul_kelet_fele_magyarazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec379b9-2f21-4bfb-99b2-0771f0d505a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca71a-a697-4de8-9e77-84f388375c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_napraforgo_miert_fordul_kelet_fele_magyarazat","timestamp":"2021. január. 18. 07:03","title":"Végre megfejtették, miért fordul kelet felé a napraforgóvirág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszalépteti az USA-t a párizsi klímaegyezménybe, megszünteti a muszlimok beutazási tilalmát, és rendelkezik a maszkviselésről is.","shortLead":"Visszalépteti az USA-t a párizsi klímaegyezménybe, megszünteti a muszlimok beutazási tilalmát, és rendelkezik...","id":"20210117_Joe_Biden_elso_lepese_lesz_visszavonni_Trump_intezkedeseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307bb73d-8d3e-41bc-ba24-67e424bd3012","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Joe_Biden_elso_lepese_lesz_visszavonni_Trump_intezkedeseit","timestamp":"2021. január. 17. 12:16","title":"Joe Biden első lépése lesz visszavonni Trump több fontos intézkedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]