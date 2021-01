Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem Tolnai Marianna az igazgatója a VIII. és IX. kerületi iskolákat felügyelő tankerületi központnak, távozása okairól a Klebelsberg Központ is hallgat. ","shortLead":"Már nem Tolnai Marianna az igazgatója a VIII. és IX. kerületi iskolákat felügyelő tankerületi központnak, távozása...","id":"20210118_tankeruleti_igazgato_atallitott_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95352436-208a-468b-b64e-2721b235e3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_tankeruleti_igazgato_atallitott_tamogatas","timestamp":"2021. január. 18. 17:48","title":"Távozott a tankerületi igazgató, aki kivett egy roma gyerekeket oktató iskolát a támogatási programból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 2,3 milliónál is több embernél azonosították a koronavírust az országban.\r

","shortLead":"Már 2,3 milliónál is több embernél azonosították a koronavírust az országban.\r

","id":"20210118_Koronavirus_Spanyolorszag_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd09b1bd-724c-4ee1-8724-cb20d3cc01dc","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Koronavirus_Spanyolorszag_hetvege","timestamp":"2021. január. 18. 21:49","title":"Tovább gyorsul a járvány Spanyolországban, több mint 84 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint nagy a különbség aközött, hogy mit gondolunk a légszennyezés elsődleges forrásainak, és hogy mi is az valójában.","shortLead":"Kutatók szerint nagy a különbség aközött, hogy mit gondolunk a légszennyezés elsődleges forrásainak, és hogy mi is...","id":"20210118_Tevesen_mutogatunk_az_iparra_es_a_kozlekedesre_ha_legszennyezesrol_van_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc6a67b-d972-483e-8dde-fb17c72f520a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210118_Tevesen_mutogatunk_az_iparra_es_a_kozlekedesre_ha_legszennyezesrol_van_szo","timestamp":"2021. január. 18. 15:15","title":"Bonyolultabb a helyzet annál, hogy csak az ipar és a közlekedés felelős a légszennyezettségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f854aaaf-ec07-404a-bae5-11b4b6fd6fe0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"3628 milliárd forintot költött el a kormány eddig gazdaságvédelem címén, legalábbis a kormány tagjainak a részéről sokszor hallhattuk, hogy ennyi pénz ment el a koronavírus-járvány negatív következményeinek az orvoslására az erre elkülönített keretből. Összesítésünk azonban ennél gyászosabb képet mutat.","shortLead":"3628 milliárd forintot költött el a kormány eddig gazdaságvédelem címén, legalábbis a kormány tagjainak a részéről...","id":"20210119_gazdasagvedelmi_alap_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f854aaaf-ec07-404a-bae5-11b4b6fd6fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc01fbc-ecd9-42cc-89cc-75584ebd515e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210119_gazdasagvedelmi_alap_szamok","timestamp":"2021. január. 19. 06:30","title":"A gazdaságvédelemre szánt pénzeknek legfeljebb a negyede mehetett válságkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Szemtornára\" és rendszeres látásvizsgálatra buzdítja az embereket egy brit jótékonysági szervezet, hogy a járványügyi korlátozások miatt otthonmaradásra kényszerülő emberek látása ne romoljon a képernyő előtt töltött idő növekedése miatt.","shortLead":"\"Szemtornára\" és rendszeres látásvizsgálatra buzdítja az embereket egy brit jótékonysági szervezet, hogy a járványügyi...","id":"20210118_szemtorna_latasvizsgalat_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0677044b-16a3-4715-a5d6-9c273bbf22d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_szemtorna_latasvizsgalat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 18. 08:03","title":"Most lett csak igazán fontos, hogy betartsa otthon a 20-20-20-as szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d71e0a3-56a0-472d-bb78-97794bb0b520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Li Dzse Jongot 2017-ben is elítélték, akkor egy év után szabadulhatott. A mostani ügyben fellebbezett, de jogi szakértők szerint aligha számíthat sikerre. A vád – megint csak – vesztegetés.","shortLead":"Li Dzse Jongot 2017-ben is elítélték, akkor egy év után szabadulhatott. A mostani ügyben fellebbezett, de jogi...","id":"20210119_letoltendo_borton_samsung_electronics_li_dzse_jong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d71e0a3-56a0-472d-bb78-97794bb0b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3144aea5-8441-4bba-9e70-d086d04c0647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_letoltendo_borton_samsung_electronics_li_dzse_jong","timestamp":"2021. január. 19. 12:03","title":"Ismét börtönbe kell vonulnia a Samsung első emberének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy az őszi szemeszter kreditjeit ne tavasszal regisztrálják. ","shortLead":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy az őszi szemeszter kreditjeit ne tavasszal regisztrálják. ","id":"20210118_SZFE_107_tanar_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1108f344-30af-4c07-b212-513f4caa2101","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_SZFE_107_tanar_kozlemeny","timestamp":"2021. január. 18. 22:31","title":"SZFE: 107 tanár követeli az őszi félév teljes elismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","shortLead":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","id":"20210119_eroszak_godolloi_HEV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccc7e3a-8c63-45a8-938f-515b25a83e24","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_eroszak_godolloi_HEV","timestamp":"2021. január. 19. 16:59","title":"Meg akartak erőszakolni egy nőt a gödöllői HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]