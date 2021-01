Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és biztonságosak, ezért nyugati vakcinákat kell használni.","shortLead":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és...","id":"20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4c6a01-7cbb-4b94-a47b-787a38761424","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","timestamp":"2021. január. 20. 11:59","title":"Virológus a kínai vakcináról: A hátamon feláll a szőr attól, hogy egész koronavírussal oltsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális orientációt megváltoztató „gyógymódok” betiltását szorgalmazza. A Magyarországon reparatív terápiaként ismert kezelések világszerte emberéletek százezreit tették tönkre.","shortLead":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális...","id":"202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89929dd9-6793-4678-9131-f7e339e5af85","keywords":null,"link":"/360/202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","timestamp":"2021. január. 18. 16:30","title":"Egyre több helyen tiltják a melegek \"átnevelését\", Magyarország más irányba halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi nyilatkozatok alapján azzal számolt, május közepe előtt nem lesz nyitás, és erről értesítették tagjaikat is. Rogán Antal minisztériuma közölte, ilyen döntés nem született. ","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi nyilatkozatok alapján azzal számolt, május közepe előtt nem lesz...","id":"20210119_KTK_Alaptalan_remhir_hogy_Punkosdig_zarva_tartanak_a_szallodak_es_ettermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a226d841-9fc7-42ea-9749-53b42ba4869a","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_KTK_Alaptalan_remhir_hogy_Punkosdig_zarva_tartanak_a_szallodak_es_ettermek","timestamp":"2021. január. 19. 18:26","title":"A kormány szerint rémhír, hogy pünkösdig zárva tartanak a szállodák és éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","shortLead":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","id":"20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c73eb-5349-450a-81fe-c6049d50022d","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","timestamp":"2021. január. 19. 17:52","title":"Meghosszabbítaná a kollektív szerződést a Dunaferr vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","shortLead":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","id":"20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd7e0c-e8eb-4bbc-87fa-e6a53442c270","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 19. 06:15","title":"Egy bizalmi szavazást már megnyert Conte, most egy sokkal nehezebb vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b00338-73ec-4e3c-8d34-a80d4d3bc4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Várhatóan az év végéig zárva maradnak a Nyugati pályaudvar pénztárai.","shortLead":"Várhatóan az év végéig zárva maradnak a Nyugati pályaudvar pénztárai.","id":"20210119_Nyugati_palyaudvar_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08b00338-73ec-4e3c-8d34-a80d4d3bc4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabc3648-e212-4f06-8c0b-ce6d1f7500c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210119_Nyugati_palyaudvar_felujitas","timestamp":"2021. január. 19. 14:50","title":"Új ütemmel folytatják a Nyugati pályaudvar felújítását, konténerpénztárakban lehet jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte ha garanciákat kérnek az intézmény függetlenségére, akkor azokat meg is fogják adni. Hozzátette: nincs semmiféle nyomás, hogy az alapítványi fenntartás mellett döntsenek. ","shortLead":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte ha garanciákat kérnek...","id":"20210120_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektora_Nincs_semmilyen_nyomas_meg_az_sem_biztos_hogy_lesz_egyetemi_atalakulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974a84f2-ba07-4d3a-945a-dcd696e7f348","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektora_Nincs_semmilyen_nyomas_meg_az_sem_biztos_hogy_lesz_egyetemi_atalakulas","timestamp":"2021. január. 20. 10:22","title":"A Szegedi Tudományegyetem rektora: Nincs semmilyen nyomás, még az sem biztos, hogy lesz egyetemi átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","shortLead":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","id":"202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b35086-e547-4323-9311-c3982f931914","keywords":null,"link":"/360/202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","timestamp":"2021. január. 19. 14:00","title":"400 ezer éve az ősemberek is téli álmot aludhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]