Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő elnök és felesége, Melania Trump helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek. ","shortLead":"A leköszönő elnök és felesége, Melania Trump helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek. ","id":"20210120_Elhagyta_a_Feher_Hazat_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b191f3-7520-415d-9eea-63d009e404c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Elhagyta_a_Feher_Hazat_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 20. 14:27","title":"Elhagyta a Fehér Házat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást mondott Gulyás Gergely, mint amit Kásler Miklós tanácsadója.","shortLead":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást...","id":"20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677a176-93b7-479f-8778-122f5797480b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"A PTE rektora 15 perc alatt két ellentmondó információt kapott a modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a9daef-50a5-4898-9f9b-2bb8a58c4961","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Emlékszünk még, a Fidesz miket mondott a H1N1-oltásról és mire biztatta az önkormányzatokat? Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Emlékszünk még, a Fidesz miket mondott a H1N1-oltásról és mire biztatta az önkormányzatokat? Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202103_memoriaproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a9daef-50a5-4898-9f9b-2bb8a58c4961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9f59f6-24f7-455d-b37a-19b74654b465","keywords":null,"link":"/itthon/202103_memoriaproba","timestamp":"2021. január. 21. 09:36","title":"Farkas Zoltán: Memóriapróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beiktatás ideje alatt Donald Trump volt elnök már Floridában volt. ","shortLead":"A beiktatás ideje alatt Donald Trump volt elnök már Floridában volt. ","id":"20210120_hivatali_esku_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86921ffc-de56-4f57-83c4-856a10c0afed","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_hivatali_esku_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_elnoke","timestamp":"2021. január. 20. 17:49","title":"Letette a hivatali esküt Joe Biden, ő az Egyesült Államok 46. elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae684f65-b723-47c9-a3b6-735e247f5006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ares Design munkája nem hazudtolja meg az olaszok érzékét a karosszériamunkához.","shortLead":"Az Ares Design munkája nem hazudtolja meg az olaszok érzékét a karosszériamunkához.","id":"20210120_Latvanyos_kabriova_alakitottak_az_olaszok_a_Tesla_Model_St","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae684f65-b723-47c9-a3b6-735e247f5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2d9d81-a2ec-404e-84ac-30b050984adc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Latvanyos_kabriova_alakitottak_az_olaszok_a_Tesla_Model_St","timestamp":"2021. január. 21. 04:19","title":"Az eddigi legszebb kabriót csinálták az olaszok a Tesla Model S-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarságkutató Intézet dolgozik azon, hogy meghatározzák Corvin János férfiak között öröklődő génszakaszát, majd ennek ismeretében a székesfehérvári osszáriumból kiválogassák, melyek voltak Hunyadi Mátyás csontjai.","shortLead":"A Magyarságkutató Intézet dolgozik azon, hogy meghatározzák Corvin János férfiak között öröklődő génszakaszát, majd...","id":"20210120_Kasler_Miklos_Hunyadi_Matyas_csontjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2453245-2ba7-49b0-bb9e-4f9fb995c83e","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Kasler_Miklos_Hunyadi_Matyas_csontjai","timestamp":"2021. január. 20. 19:50","title":"Kásler Miklós összerakná Hunyadi Mátyás csontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","shortLead":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","id":"20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cde62b-8d3d-460c-8307-c244e38024e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","timestamp":"2021. január. 21. 11:53","title":"Őrizetbe vették a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2d99e4-cb10-456b-ac90-0ccc6425132c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes pillanatok – amíg nem rendszeresek – néhány egyszerű módszerrel le is küzdhetők.","shortLead":"Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes...","id":"20210121_Tippek_ha_rosszul_indul_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a2d99e4-cb10-456b-ac90-0ccc6425132c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903af55f-ad60-485f-9970-67a9cdbf9068","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210121_Tippek_ha_rosszul_indul_a_nap","timestamp":"2021. január. 21. 07:00","title":"Tippek, ha rosszul indul a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]