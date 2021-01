Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5002e1e6-e36b-489c-b655-27d804c4b7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videós tájékoztató kampány indult, egy nappal azután, hogy a magyar kormány egymillió ember beoltására elegendő vakcinát vett az oroszoktól. ","shortLead":"Videós tájékoztató kampány indult, egy nappal azután, hogy a magyar kormány egymillió ember beoltására elegendő...","id":"20210123_oltas_tajekoztato_kampany_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5002e1e6-e36b-489c-b655-27d804c4b7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0beaa58-a160-4959-a616-cc7af51a40ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_oltas_tajekoztato_kampany_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. január. 23. 10:23","title":"Merkely Bélával igyekszik meggyőzni a magyarokat az oltásról a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erdélyi Ágnest, Radnóti Miklós féltestvérét a koncentrációs táborban gyilkolták meg, versei és prózai művei most vaskos kötetben jelentek meg. ","shortLead":"Erdélyi Ágnest, Radnóti Miklós féltestvérét a koncentrációs táborban gyilkolták meg, versei és prózai művei most vaskos...","id":"202103_konyv__alanyi_jogon_erdelyi_agnes_arckep_szavakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08ecee1-bf36-417c-854b-6d729ebdf736","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__alanyi_jogon_erdelyi_agnes_arckep_szavakbol","timestamp":"2021. január. 23. 13:45","title":"Kilenc évvel Auschwitz előtt írta: „Lehet, hogy gáz fojtja tüdőnkbe a versünk” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Media1 becslése szerint ez kilencszerese az RTL Magyarország államtól származó bevételeinek. ","shortLead":"A Media1 becslése szerint ez kilencszerese az RTL Magyarország államtól származó bevételeinek. ","id":"20210123_allami_reklampenz_TV2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10229782-aafe-44a0-a597-d522ac0029d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_allami_reklampenz_TV2","timestamp":"2021. január. 23. 12:09","title":"Húszmilliárdnyi állami reklámpénz landolhatott tavaly a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit gyógyszercég 80 millió adagot ígért, de csak 31 milliót tudnak legyártani.","shortLead":"A brit gyógyszercég 80 millió adagot ígért, de csak 31 milliót tudnak legyártani.","id":"20210122_vakcina_astrazeneca_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb6d406-8a40-4ee9-9690-4e7f22b280d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_vakcina_astrazeneca_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 22:03","title":"60 százalékkal kevesebb vakcinát szállít le az EU-nak az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e5df8-41b6-4939-a472-caccfb8bcb9d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Havasi Balázs cégét korábban százmilliókkal támogatta a külügyminisztérium, most pedig egy állami bank sietett a segítségére.","shortLead":"Havasi Balázs cégét korábban százmilliókkal támogatta a külügyminisztérium, most pedig egy állami bank sietett...","id":"202103_symphonic_concert_management_havasi_balazs_allami_tokeje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e5df8-41b6-4939-a472-caccfb8bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09db658-b553-4745-9a4f-a4817e187398","keywords":null,"link":"/360/202103_symphonic_concert_management_havasi_balazs_allami_tokeje","timestamp":"2021. január. 23. 08:30","title":"Itt az idő, amikor egy zongoraművésznek kockázatitőke-befektetőre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","shortLead":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","id":"202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551bf590-e495-47a8-b307-2966c636408c","keywords":null,"link":"/360/202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","timestamp":"2021. január. 24. 14:00","title":"A járványban az államé lett a Zuglói Filharmónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többségükben terrorizmus a vád, az Iszlám Állam idejéből.","shortLead":"Többségükben terrorizmus a vád, az Iszlám Állam idejéből.","id":"20210124_Tobb_mint_340_halalos_iteletet_hajtanak_vegre_Irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c500582-a62e-43ed-a6ec-b3f62a64b970","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Tobb_mint_340_halalos_iteletet_hajtanak_vegre_Irakban","timestamp":"2021. január. 24. 13:36","title":"Több mint 340 halálos ítéletet hajtanak végre Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","shortLead":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","id":"20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bf967-a539-4f47-86a4-1596579fe2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","timestamp":"2021. január. 24. 10:57","title":"Nyolc és fél milliónyi régészeti lelettel bukott le egy csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]