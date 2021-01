Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca1934bd-a400-45d5-a6a7-ea40ec506d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8-as számú főúton haladt a megengedett tempó közel kétszeresével.","shortLead":"A 8-as számú főúton haladt a megengedett tempó közel kétszeresével.","id":"20210123_210zel_szaguldo_SUVst_kaptak_el_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca1934bd-a400-45d5-a6a7-ea40ec506d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa867ad-2465-4e4d-ab1a-812871a74ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_210zel_szaguldo_SUVst_kaptak_el_a_rendorok","timestamp":"2021. január. 23. 10:43","title":"210-zel száguldó SUV-t kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerbiában mindenki jelezheti egy weboldalon, milyen oltást szeretne kapni. ","shortLead":"Szerbiában mindenki jelezheti egy weboldalon, milyen oltást szeretne kapni. ","id":"20210122_szerbia_kituzo_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dab662-439d-4513-a025-796a6628545d","keywords":null,"link":"/elet/20210122_szerbia_kituzo_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 16:29","title":"Szerbiában kitűzőkkel igyekeznek népszerűsíteni a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7568bc8-621d-4428-bbad-add68ebc85be","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hellohungary Turisztikai Szolgáltató Kft. ügyvezetője korábban Mészáros Lőrinc ügyvédjével is üzletelt.","shortLead":"A Hellohungary Turisztikai Szolgáltató Kft. ügyvezetője korábban Mészáros Lőrinc ügyvédjével is üzletelt.","id":"202103_hellohungary_az_mtutol_meszarosig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7568bc8-621d-4428-bbad-add68ebc85be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2846d1f3-ceba-4cfa-ba82-59703ec06ee7","keywords":null,"link":"/360/202103_hellohungary_az_mtutol_meszarosig","timestamp":"2021. január. 22. 14:00","title":"Az állami turisztikai ügynökség szlogenje cégnevet ihletett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összesen 2,67 milliárd forintot költenek rá. ","shortLead":"Összesen 2,67 milliárd forintot költenek rá. ","id":"20210122_Masik_evig_fogjak_felujitani_a_Blaha_Lujza_teret_eltunnek_a_parkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd26a080-4b64-43e9-953b-23016022144c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210122_Masik_evig_fogjak_felujitani_a_Blaha_Lujza_teret_eltunnek_a_parkolok","timestamp":"2021. január. 22. 14:39","title":"Másfél évig fogják felújítani a Blaha Lujza teret, eltűnnek a parkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A kézmosással nem, de minden mással rengeteget tudunk spórolni a vízfogyasztásunkon, pláne most, amikor a család tagjai több időt töltenek otthon. Tippek, hogy Magyarországon se okozzon gondot a vízhiány.","shortLead":"A kézmosással nem, de minden mással rengeteget tudunk spórolni a vízfogyasztásunkon, pláne most, amikor a család tagjai...","id":"20210122_vizfogyasztas_mosas_vizhiany_zhvg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3273f1-5c07-4bfa-b41a-804471634c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_vizfogyasztas_mosas_vizhiany_zhvg","timestamp":"2021. január. 22. 20:00","title":"Mi köze a vécétartályomnak az elsivatagosodáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mégis bezárták 60 napra a szórakozóhelyet, amely most adományokat kér.","shortLead":"Mégis bezárták 60 napra a szórakozóhelyet, amely most adományokat kér.","id":"20210124_Alkoholt_is_arult_a_Kozpont_de_ez_nem_szabalyellenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29efa109-b97f-42a1-846a-de2ca75f5416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Alkoholt_is_arult_a_Kozpont_de_ez_nem_szabalyellenes","timestamp":"2021. január. 24. 09:37","title":"Alkoholt is árult a Központ, de ez nem szabályellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c8553a-d5c0-43d5-830f-eb4b129de460","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drasztikus lépésekről beszéltek a BBC-nek.","shortLead":"Drasztikus lépésekről beszéltek a BBC-nek.","id":"20210122_Elegetnek_a_termekeiket_a_brit_kereskedok_ha_azt_visszakuldik_nekik_az_EUbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c8553a-d5c0-43d5-830f-eb4b129de460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e0911c-7eed-4804-85af-fe38e027753a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Elegetnek_a_termekeiket_a_brit_kereskedok_ha_azt_visszakuldik_nekik_az_EUbol","timestamp":"2021. január. 22. 12:48","title":"Elégetnék a termékeiket a brit kereskedők, ha azt visszaküldik nekik az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint hatvan oroszországi városban vonulnak szombaton az utcára azok a tüntetők, akik a múlt vasárnap hazatért és azonnal őrizetbe vett ellenzéki korrupcióellenes blogger, Alekszej Navalnij szabadon bocsátását követelik. A hatóságok és Navalnijék is elszántak: a rendőrség az engedély nélküli tüntetések megakadályozását helyezte kilátásába, az ellenzékiek pedig ellenállást ígérnek. A tapasztalatok alapján komoly összetűzésekre és tömeges letartóztatásokra lehet számítani.","shortLead":"Több mint hatvan oroszországi városban vonulnak szombaton az utcára azok a tüntetők, akik a múlt vasárnap hazatért és...","id":"20210123_alekszej_navalnij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bcc0df-5ae6-4a01-9070-e753be6bcf3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. január. 23. 10:05","title":"Navalnij egész Oroszországot tüntetni hívja mára, komoly összetűzések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]