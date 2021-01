Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bd3203-a2d8-4e36-b456-0795442bdf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség előzetes vizsgálatai ezt mutatják.","shortLead":"A rendőrség előzetes vizsgálatai ezt mutatják.","id":"20210128_6os_ut_szazhalombatta_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bd3203-a2d8-4e36-b456-0795442bdf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be8eaeb-a05d-4d7d-9d44-7dbff9f6cf99","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_6os_ut_szazhalombatta_halalos_baleset","timestamp":"2021. január. 28. 21:11","title":"Valószínűleg nem voltak bekötve a 6-os úti baleset halálos áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak oltást Gyöngyösön január elején. A polgármester azt mondta, a reakciók után már nem adatná be magának az oltást. ","shortLead":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak...","id":"20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08644d-69f4-49ae-b867-cc624b8476bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","timestamp":"2021. január. 27. 17:43","title":"Ha mást is megneveznek, elárulja a gyöngyösi polgármester, beoltották-e a feleségét soron kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcvanas években a Balatonnál játszódó történelmi thriller az a sorozatterv, amelyet a világ egyik legrangosabb sorozattervszemléjén, a Berlinale alprogramjában mutatnak be. Először szerepel itt magyar ötlet. ","shortLead":"A nyolcvanas években a Balatonnál játszódó történelmi thriller az a sorozatterv, amelyet a világ egyik legrangosabb...","id":"20210127_Enyedi_Ildiko_es_Krigler_Gabor_kozos_sorozatotlete_mutatkozik_be_a_Berlinalen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fe3a97-19b5-46e6-9ecb-6a4111ccac25","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Enyedi_Ildiko_es_Krigler_Gabor_kozos_sorozatotlete_mutatkozik_be_a_Berlinalen","timestamp":"2021. január. 27. 14:13","title":"Enyedi Ildikó és Krigler Gábor közös sorozatötlete mutatkozik be a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem mértek még ennyire szoros kapcsolatot a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között – hangzott el a Transparency International beszélgetésén, miután bemutatták a jelentést, amely alapján az EU egyik legkorruptabb országa lettünk. Az egészségügyi reform és a hálapénz visszaszorítása is szóba került, ahogy az is, hogy miként növeli a korrupcióveszélyt a válság.","shortLead":"Soha nem mértek még ennyire szoros kapcsolatot a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között – hangzott el...","id":"20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276270fc-1f97-4506-a302-6dc3ed7faf04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes","timestamp":"2021. január. 28. 13:30","title":"„A vezetőszáron elvezetett orvosbáró jól néz ki a híradóban, de ez nem oldja meg a rendszerszintű problémákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós GDP 4,4 százalékát tette ki a kulturális és kreatív ágazat a koronavírus-válság előtt, ám kevés szektort érintett annyira súlyosan a pandemia, mint a kultúrát – állapítja meg egy új jelentés.","shortLead":"Az uniós GDP 4,4 százalékát tette ki a kulturális és kreatív ágazat a koronavírus-válság előtt, ám kevés szektort...","id":"20210127_Szazmilliard_eurokat_bukott_az_EU_kulturalis_szektora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ca8e3e-188e-4bb5-a3e2-f8e7ad398009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_Szazmilliard_eurokat_bukott_az_EU_kulturalis_szektora","timestamp":"2021. január. 27. 16:59","title":"Százmilliárd eurókat bukott az EU kulturális szektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166a885b-66d7-4eb7-94f0-b46740917655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei amerikai futball-liga döntőjét a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers vívja majd, de a Volo ötlete miatt egy speciális pontszerzés egész biztosan nagy figyelmet kap majd.","shortLead":"Az idei amerikai futball-liga döntőjét a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers vívja majd, de a Volo ötlete...","id":"20210128_Ingyen_autokat_osztogat_a_Volvo_Super_Bowlon_ha_bejon_egy_ritka_pontszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=166a885b-66d7-4eb7-94f0-b46740917655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe2f0a9-065d-40b6-8a2d-269946d86e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Ingyen_autokat_osztogat_a_Volvo_Super_Bowlon_ha_bejon_egy_ritka_pontszerzes","timestamp":"2021. január. 29. 04:25","title":"Ingyen autókat osztogat a Volvo a Super Bowlon, egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legközelebb február második felében vizsgálják felül a járványügyi védelmi intézkedések fenntartását, március 1-ig érvényben maradnak – derült ki a kormányinfón. Gulyás Gergely miniszter szerint felgyorsítják a vendéglátósok által igényelt bértámogatások kifizetését, és bejelentette, hogy 45 milliárdos kerettel új program indul a falusi kisboltok támogatására.","shortLead":"Legközelebb február második felében vizsgálják felül a járványügyi védelmi intézkedések fenntartását, március 1-ig...","id":"20210128_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e908627-d419-41e7-9a61-e98c0b45ee6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","timestamp":"2021. január. 28. 10:57","title":"Gulyás Gergely: Március 1-ig maradnak a járványügyi korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","shortLead":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","id":"20210127_repulesi_tilalom_Putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43d41d5-79df-40a1-9430-d95ec9de974e","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_repulesi_tilalom_Putyin","timestamp":"2021. január. 27. 15:11","title":"Egy éve vezettek be repülési tilalmat Putyin fekete-tengeri palotája felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]