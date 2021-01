Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c6bb2cb-4eb6-4260-9689-b280e4981822","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Nagycsaládos anyaként különösen felháborítja a Fidesz álságos családpolitikája Szél Bernadettet, akit politikai ambícióiról is kérdeztünk.","shortLead":"Nagycsaládos anyaként különösen felháborítja a Fidesz álságos családpolitikája Szél Bernadettet, akit politikai...","id":"202104__szel_bernadett__boldog_csaladrol_2022_eselyeirol__mar_kerdezni_sem_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c6bb2cb-4eb6-4260-9689-b280e4981822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be868e3f-5c0c-4c73-a7c5-8d5e35b84511","keywords":null,"link":"/360/202104__szel_bernadett__boldog_csaladrol_2022_eselyeirol__mar_kerdezni_sem_lehet","timestamp":"2021. január. 29. 11:00","title":"Szél Bernadett: Aki idáig kitartott a Fidesz ellen, annak missziója van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha tudnánk azzal mit kezdeni.\r

","shortLead":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha...","id":"202104_vigyazz_kesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89805c13-c8ed-46d0-9a80-e0c4d051886a","keywords":null,"link":"/360/202104_vigyazz_kesz","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":" A háziorvosoknak küldött tájékoztatóban egy sor sincs az orosz vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712e1a22-764a-4710-8ef6-9a5fb9cef942","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Európában elsőként Magyarországon kapta meg egy beteg az Amerikában már engedélyezett hatóanyagot.\r

","shortLead":"Európában elsőként Magyarországon kapta meg egy beteg az Amerikában már engedélyezett hatóanyagot.\r

","id":"20210129_Kasler_bamlanivimab_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712e1a22-764a-4710-8ef6-9a5fb9cef942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d103782-384a-4ea5-8eae-c800acd98090","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Kasler_bamlanivimab_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 29. 19:48","title":"Felhasználták a bamlanivimab gyógyszer első adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellett hozzá egy kis idő, de összejött: az Apple szerint mára több mint egymilliárdra tehető az aktívan használt iPhone-ok száma.","shortLead":"Kellett hozzá egy kis idő, de összejött: az Apple szerint mára több mint egymilliárdra tehető az aktívan használt...","id":"20210128_merfoldko_apple_aktiv_iphone_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6a37ae-e630-4844-b680-62618a749457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_merfoldko_apple_aktiv_iphone_statisztika","timestamp":"2021. január. 28. 17:03","title":"Mérföldkőhöz ért az Apple: már több mint egymilliárd aktív iPhone van a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f740406-2673-4f7b-bb4a-7dd936ba34c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban a nemességet, a papságot és a királyokat illette az a fajta bíborszín viselet, aminek most egy darabkáját találták meg a kutatók a dél-izraeli Timna-völgyben.","shortLead":"Korábban a nemességet, a papságot és a királyokat illette az a fajta bíborszín viselet, aminek most egy darabkáját...","id":"20210129_kiralybibor_szin_textil_nemesseg_papsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f740406-2673-4f7b-bb4a-7dd936ba34c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ff94d1-8ef1-4c9a-922a-81ec13df667e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_kiralybibor_szin_textil_nemesseg_papsag","timestamp":"2021. január. 29. 20:03","title":"3000 éves textilt találtak Izraelben, a színe miatt igazán különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c2d34-77b0-437f-9834-eec3516c8711","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210129_Marabu_Feknyuz_Minimalber__minimal_emeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c67c2d34-77b0-437f-9834-eec3516c8711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c7c082-f5ee-4b26-95a4-7e40cad69cdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_Marabu_Feknyuz_Minimalber__minimal_emeles","timestamp":"2021. január. 29. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Minimálbér - minimál emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c635582-c919-452c-80ad-a656e19185e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a szenátorok, hogy az egyetem kezdeményezze a modellváltást.","shortLead":"Pénteken 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a szenátorok, hogy az egyetem kezdeményezze...","id":"20210129_modellvaltas_pecsi_tudomanyegyetem_szenatus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c635582-c919-452c-80ad-a656e19185e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42634a6-3062-4ed0-94ff-c5e6237757bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_modellvaltas_pecsi_tudomanyegyetem_szenatus","timestamp":"2021. január. 29. 15:58","title":"A Pécsi Tudományegyetem is megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472102be-345e-4c1a-a712-65b279c0485d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A páratlan festmény egy New York-i milliárdos tulajdonában volt.","shortLead":"A páratlan festmény egy New York-i milliárdos tulajdonában volt.","id":"20210128_botticelli_kep_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472102be-345e-4c1a-a712-65b279c0485d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8ee90c-c857-4ad2-89ae-27a264a570bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_botticelli_kep_arveres","timestamp":"2021. január. 28. 18:36","title":"27,2 milliárd forintnyi dollárért kelt el egy Botticelli-kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]