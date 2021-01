Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A moszkvai megyei bíróság elutasította a január 17-én harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett Alekszej Navalnij fellebbezését, így a legismertebb orosz ellenzéki továbbra is fogságban marad. Navalnij beszédében azt hangsúlyozta, az orosz hatóságok minden lehetséges törvényt durván megsértenek annak érdekében, hogy elhallgattassák őt.","shortLead":"A moszkvai megyei bíróság elutasította a január 17-én harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett Alekszej Navalnij...","id":"20210128_Navalnij_fogsagban_marad_es_vadol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e209e76b-4393-4643-b556-0491b31b72cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Navalnij_fogsagban_marad_es_vadol","timestamp":"2021. január. 28. 17:24","title":"Navalnij üzent a fogságból: Nem a hatalmon lévők az ország gazdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604cd22-e31f-4f99-84d3-b6e3a28eaf9c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Továbbra sincs az EU-nak hatékony menekültügyi politikája. A tagállamok többsége hajlandó lenne tárgyalni a legújabb brüsszeli javaslatról, a magyar kormány azonban visszautasítja a terveket. Közben a menekülttáborokban romlanak a körülmények és nő a feszültség.","shortLead":"Továbbra sincs az EU-nak hatékony menekültügyi politikája. A tagállamok többsége hajlandó lenne tárgyalni a legújabb...","id":"20210129_europai_unio_menekultugy_szijjarto_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a604cd22-e31f-4f99-84d3-b6e3a28eaf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105755a4-6d33-462e-b1c7-5242e6688a3a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210129_europai_unio_menekultugy_szijjarto_migracio","timestamp":"2021. január. 29. 05:23","title":"Éledezik a migrációs vita, Szijjártó éberséget kér, \"mert Brüsszel nem nyugszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira szedte. Talált néhány érdekességet.","shortLead":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira...","id":"20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8cec1d-7938-4eff-9448-d4c22c93bf99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","timestamp":"2021. január. 29. 19:03","title":"Szétszedték a Samsung Galaxy S21 Ultrát, ezt rejti a belseje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Ötvenezer angol fontot, vagyis húsz millió forintot fizet a húsról és egyéb állati eredetű ételekről való lemondásért egy angol cég.\r

\r

","shortLead":"Ötvenezer angol fontot, vagyis húsz millió forintot fizet a húsról és egyéb állati eredetű ételekről való lemondásért...","id":"20210128_Milliokat_ero_vegansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32018086-8963-406c-a159-434c343e3264","keywords":null,"link":"/elet/20210128_Milliokat_ero_vegansag","timestamp":"2021. január. 29. 09:36","title":"Milliókat ígér annak a húsimádónak egy angol cég, aki képes átállni a vegán életmódra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712e1a22-764a-4710-8ef6-9a5fb9cef942","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Európában elsőként Magyarországon kapta meg egy beteg az Amerikában már engedélyezett hatóanyagot.\r

","shortLead":"Európában elsőként Magyarországon kapta meg egy beteg az Amerikában már engedélyezett hatóanyagot.\r

","id":"20210129_Kasler_bamlanivimab_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712e1a22-764a-4710-8ef6-9a5fb9cef942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d103782-384a-4ea5-8eae-c800acd98090","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Kasler_bamlanivimab_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 29. 19:48","title":"Felhasználták a bamlanivimab gyógyszer első adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7652a2-28e1-474e-88b3-104c6eb776b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közvetlenül a nézők nappalijába érkezik a képregényfilm. ","shortLead":"Közvetlenül a nézők nappalijába érkezik a képregényfilm. ","id":"20210129_Zack_Snyder_Az_Igazsag_Ligaja_HBO_Go","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b7652a2-28e1-474e-88b3-104c6eb776b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de0ca77-5a69-4050-b37a-7ba0b3df4ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20210129_Zack_Snyder_Az_Igazsag_Ligaja_HBO_Go","timestamp":"2021. január. 29. 15:58","title":"A világpremierrel egy időben jön az HBO Go-ra a Zack Snyder: Az Igazság Ligája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","id":"20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d544442-383d-4f1e-9439-0500cc6fa64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 29. 08:04","title":"Újabb 83 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Madách téri bárt néhány napja záratta be a rendőrség, miután legalább százfős tömeg gyűlt össze a hely előtt. A tulajdonos szerint a kiszállítással tönkremennek, ezért vezették be az elviteles megoldást.","shortLead":"A Madách téri bárt néhány napja záratta be a rendőrség, miután legalább százfős tömeg gyűlt össze a hely előtt...","id":"20210128_madach_ter_kozpont_bezaras_jogorvoslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e3979-1922-49fe-af06-11e64167a2ab","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_madach_ter_kozpont_bezaras_jogorvoslat","timestamp":"2021. január. 28. 17:58","title":"A bezárt Központ szerint nem sértettek rendeletet, jogorvoslattal élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]