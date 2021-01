Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Megújult erővel építi tovább nemzetközi pozícióit Kína. A felelősséget magáról elhárítva, kemény eszközökkel kezelte a tőle indult koronavírus-járványt, amely alaposan megviseli Európát és Amerikát.","shortLead":"Megújult erővel építi tovább nemzetközi pozícióit Kína. A felelősséget magáról elhárítva, kemény eszközökkel kezelte...","id":"202104__kina_erosit__kihevert_jarvany__kontroll_alatt__meneteles_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14580e5-2b15-4c5b-ac38-0b97efef239c","keywords":null,"link":"/360/202104__kina_erosit__kihevert_jarvany__kontroll_alatt__meneteles_kozben","timestamp":"2021. január. 30. 13:30","title":"Kína a járványt is a maga javára fordította, pedig tőle indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos azt írta, hogy a vakcinák beadásának menete nem adható ki.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos azt írta, hogy a vakcinák beadásának menete nem adható ki.","id":"20210129_szel_bernadett_muller_cecilia_oltasi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6231c48-d2b6-454d-ac93-13bed1965a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_szel_bernadett_muller_cecilia_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 29. 17:39","title":"Szél Bernadettnek sem adta ki az oltási tervet Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa58a6ef-6f13-4216-89de-765b6b6b2716","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Lezárult a trieszti kikötő állami átvétele, ám még jó ideig nem használható érdemben a terület. Erre is a járvány utáni újjáépítésre szánt pénzből költ a kormány.","shortLead":"Lezárult a trieszti kikötő állami átvétele, ám még jó ideig nem használható érdemben a terület. Erre is a járvány utáni...","id":"202104__kikotobiznisz__trieszti_tengerpart__elhuzodo_beruhazas__vizfejetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa58a6ef-6f13-4216-89de-765b6b6b2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cdd49f-d2d5-49f3-82a6-35311c7aff8a","keywords":null,"link":"/360/202104__kikotobiznisz__trieszti_tengerpart__elhuzodo_beruhazas__vizfejetlenseg","timestamp":"2021. január. 30. 08:15","title":"Végre tényleg megvette a trieszti kikötőt a kormány, de azt továbbra sem tudni, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életbe lépett az a jogszabály, amely az ITM szerint súlyosabb büntetésre ad lehetőséget a horrorkaravánok vezetőivel szemben.","shortLead":"Életbe lépett az a jogszabály, amely az ITM szerint súlyosabb büntetésre ad lehetőséget a horrorkaravánok vezetőivel...","id":"20210131_horrorkaravan_buntetes_birsag_jarmuszerelveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc96f4b-d2d9-48d0-8b7d-9c4792be88a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_horrorkaravan_buntetes_birsag_jarmuszerelveny","timestamp":"2021. január. 31. 08:06","title":"Itt a szigorítás, akár félmilliós büntetés is járhat a horrorkaravánok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lengyel szakemberek szerint, ha kiszabadul a II. világháborúban elsüllyesztett hajókból az üzemanyag, az igen komoly károkat okoz majd a tenger élővilágában.","shortLead":"A lengyel szakemberek szerint, ha kiszabadul a II. világháborúban elsüllyesztett hajókból az üzemanyag, az igen komoly...","id":"20210129_nemet_hajoroncsok_kornyezet_veszely_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bd8a8d-3467-40c7-a2d7-0d3b1a75a1f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_nemet_hajoroncsok_kornyezet_veszely_lengyelorszag","timestamp":"2021. január. 29. 18:03","title":"Fenyegetést jelentenek a környezetre a lengyel partoknál lévő német hajóroncsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sosem látott helyzetek és az azokhoz való alkalmazkodás éve volt 2020 – foglalta össze tavalyi évét a Budapesti Közlekedési Központ.","shortLead":"A sosem látott helyzetek és az azokhoz való alkalmazkodás éve volt 2020 – foglalta össze tavalyi évét a Budapesti...","id":"20210129_bkk_25_milliard_minusz_koronavirus_menetdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d7edf-d0d8-4808-921c-9b7b31456c04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_bkk_25_milliard_minusz_koronavirus_menetdij","timestamp":"2021. január. 29. 18:23","title":"Csak a menetdíjakon 25,5 milliárd forintot bukott a BKK tavaly a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira szedte. Talált néhány érdekességet.","shortLead":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira...","id":"20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8cec1d-7938-4eff-9448-d4c22c93bf99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","timestamp":"2021. január. 29. 19:03","title":"Szétszedték a Samsung Galaxy S21 Ultrát, ezt rejti a belseje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c068446a-7dbb-44fd-b480-a5031e8d7e91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb öt évet kapott az Új START egyezmény az orosz féltől. Korábban Joe Biden is azt mondta, kész meghosszabbítani a szerződést.","shortLead":"Újabb öt évet kapott az Új START egyezmény az orosz féltől. Korábban Joe Biden is azt mondta, kész meghosszabbítani...","id":"20210129_putyin_start_szerzodes_alairta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c068446a-7dbb-44fd-b480-a5031e8d7e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b07421c-12e0-43f3-b786-63f43eef67b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_putyin_start_szerzodes_alairta","timestamp":"2021. január. 29. 20:11","title":"Putyin aláírta az atomfegyverekről szóló utolsó orosz-amerikai szerződés meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]