Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig nincs idő az olasz államfő szerint, aki szerdán fogadja Mario Draghit, és állítólag felkéri a kormányalakításra. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig...","id":"20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb6ae8-1ebe-46dd-bc65-12f604bebdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","timestamp":"2021. február. 03. 11:02","title":"Mario Draghi lehet Olaszország következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baba nagy mennyiségű vizet nyelt a szertartás során.","shortLead":"A baba nagy mennyiségű vizet nyelt a szertartás során.","id":"20210201_keresztelo_keresztviz_legzesleallas_korhaz_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1af544a-cff3-4329-8903-4b9be8a61b71","keywords":null,"link":"/elet/20210201_keresztelo_keresztviz_legzesleallas_korhaz_romania","timestamp":"2021. február. 01. 16:19","title":"Belehalt a keresztelésbe egy romániai csecsemő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

\r

","shortLead":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

\r

","id":"20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff7387-120a-40a3-9972-06ec6a4f4aac","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","timestamp":"2021. február. 02. 09:04","title":"Ma van a napja, hogy a medve megmutassa, jön-e a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","shortLead":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","id":"20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499cd85-e0b7-4ce1-9d36-21b9083edc5e","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2021. február. 01. 13:27","title":"A 2,4 milliárdon túl kapott még 440 milliót a felcsúti fociakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennél is kevesebb mutatott bármiféle tünetet az országban.","shortLead":"Ennél is kevesebb mutatott bármiféle tünetet az országban.","id":"20210202_izrael_oltas_idosek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d958cb64-af1a-4b51-ab5e-7dd697117089","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_izrael_oltas_idosek_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 06:38","title":"750 ezer időst oltott be Izrael, 0,07 százalékuk fertőződött meg azóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf63e9d-55e2-4876-9cd3-15964a6d945a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os motorral szerelt szárnyas ajtós modellnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A biturbó V6-os motorral szerelt szárnyas ajtós modellnek alaposan megkérik az árát.","id":"20210202_magyarorszagon_a_maserati_630_loeros_uj_szupersportkocsija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf63e9d-55e2-4876-9cd3-15964a6d945a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e3ec42-9eab-45b9-9965-592737b824f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_magyarorszagon_a_maserati_630_loeros_uj_szupersportkocsija","timestamp":"2021. február. 02. 06:41","title":"Magyarországon a Maserati 630 lóerős új szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elmaradt a járulékok fizetésével a Megyeri csárda, emiatt hiába kapott bértámogatást, az adóhatóság a köztartozásra utalta át a teljes összeget. Egy adószakértő szerint hiába követel az állam pénzt egy cégtől, az nem veszélyeztetheti a dolgozók kifizetését.","shortLead":"Elmaradt a járulékok fizetésével a Megyeri csárda, emiatt hiába kapott bértámogatást, az adóhatóság a köztartozásra...","id":"20210202_nav_megyeri_csarda_bertamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b941031-1bef-4625-b429-eda414358d50","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_nav_megyeri_csarda_bertamogatas","timestamp":"2021. február. 02. 11:07","title":"Azonnal elvitte a NAV a Megyeri csárdának kiutalt bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több órás késéssel nyilvánosságra hozták az összes miniszter és államtitkár vagyonnyilatkozatát, kiderült, mennyi tartozása van Varga Juditnak a csaknem 200 milliós gigahitelből, megtudtuk, melyik miniszter pénze apadt. Orbán Viktornak nem volt vesztenivalója: egy fillér bevallandó megtakarítása sincs.","shortLead":"Több órás késéssel nyilvánosságra hozták az összes miniszter és államtitkár vagyonnyilatkozatát, kiderült, mennyi...","id":"20210201_vagyonnyilatkozat_varga_kasler_pinter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b628a6ce-51a2-43d5-9033-304ce1b0288b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_vagyonnyilatkozat_varga_kasler_pinter","timestamp":"2021. február. 01. 21:25","title":"A Varga család 93 milliót törlesztett, Pintérnek 1 milliárddal lógnak, Kásler valódi tárcája nem apadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]