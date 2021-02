Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téli és a nyári autógumi eladások is csökkentek, viszont a négyévszakos garnitúráké komoly növekedést mutat.","shortLead":"A téli és a nyári autógumi eladások is csökkentek, viszont a négyévszakos garnitúráké komoly növekedést mutat.","id":"20210202_Negyevszakos_abroncsra_valtott_tavaly_a_tobbseg_aki_cserelt_egyaltalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db841051-a97e-46d8-af10-790d7217aaef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Negyevszakos_abroncsra_valtott_tavaly_a_tobbseg_aki_cserelt_egyaltalan","timestamp":"2021. február. 02. 10:18","title":"A négyévszakos gumiabroncsok forgalma nagyot nőtt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","shortLead":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","id":"20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb578c43-95cd-42a7-b2cb-e3f776b14eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 11:45","title":"Bloomberg: Az EU 100 milliárd eurót veszíthet az oltási kampányok elhúzódása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fd5f61-2800-4ee4-9794-f36faa016817","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Ha a gyanúsítás módosítása után vádat is emelnek a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, jóval enyhébb büntetésre számíthat – tudta meg lapunk. Fohsz ellen még 2018 nyarán indult eljárás, miután nevelt lánya hálószobájában rejtett kamerás felvételeket találtak, és egyéb múltbeli titkokra is fény derült.","shortLead":"Ha a gyanúsítás módosítása után vádat is emelnek a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, jóval...","id":"20210202_Modositottak_a_nevelt_lanya_altal_feljelentett_volt_alpolgarmester_elleni_gyanusitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fd5f61-2800-4ee4-9794-f36faa016817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398a29b-05bf-4ea1-919f-1559be664485","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Modositottak_a_nevelt_lanya_altal_feljelentett_volt_alpolgarmester_elleni_gyanusitast","timestamp":"2021. február. 02. 12:42","title":"Módosították a nevelt lánya által feljelentett volt fideszes alpolgármester elleni gyanúsítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210203_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17aef16-1306-4d78-a099-10e1c818623c","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 03. 09:04","title":"Koronavírus: meghalt 83 beteg, 1048 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reagált az adóhatóság a hírre, hogy a Megyeri csárdának adott bértámogatást a cég helyett az adóhatóság kapta meg.","shortLead":"Reagált az adóhatóság a hírre, hogy a Megyeri csárdának adott bértámogatást a cég helyett az adóhatóság kapta meg.","id":"20210203_nav_koztartozas_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d7ccd2-c86a-4949-b552-e021d466fb9b","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_nav_koztartozas_tamogatas","timestamp":"2021. február. 03. 18:15","title":"NAV: Törvény írja elő, hogy ha valaki tartozik az államnak, a bértámogatását is visszatartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó vakcinákkal keresik meg a felhasználókat. Szakértők szerint most még óvatosabbnak kell lenni, különösen, ha az internetről vásárolunk.","shortLead":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó...","id":"20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31501749-f192-40cc-bb6a-9d2fc275a45d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 20:40","title":"Újfajta átverések terjednek, magyarokat is célba vettek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnek néhány napja van, hogy új partnert találjon magának.","shortLead":"A magyar teniszezőnek néhány napja van, hogy új partnert találjon magának.","id":"20210204_Australian_Open_Babos_Timea_parospartnere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a73e83-fc09-46ce-a018-c67139171980","keywords":null,"link":"/sport/20210204_Australian_Open_Babos_Timea_parospartnere","timestamp":"2021. február. 04. 09:37","title":"Australian Open: Visszalépett Babos Tímea párospartnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]