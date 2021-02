Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","shortLead":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","id":"20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5fd92d-1e08-48c6-b339-ebbf37a940b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","timestamp":"2021. február. 02. 17:40","title":"Google-ra cseréli autóiban a Microsoftot a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat építeni, amely most segítené a védekezést.","shortLead":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat...","id":"20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0407288-5631-4c50-a6ae-95ad171bb663","keywords":null,"link":"/360/20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","timestamp":"2021. február. 03. 15:00","title":"Takarékosság ellen már beoltották a magyar vakcinagyárat építőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","shortLead":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","id":"20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb578c43-95cd-42a7-b2cb-e3f776b14eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 11:45","title":"Bloomberg: Az EU 100 milliárd eurót veszíthet az oltási kampányok elhúzódása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dee754-3618-4c5d-8d19-de69f33a9eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","timestamp":"2021. február. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán állása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gartner piacelemző cég szerint a mobilpiac 2020-as visszaesése teljes mértékben eltűnhet, 11,5 százalékkal nőhetnek az eladások.","shortLead":"A Gartner piacelemző cég szerint a mobilpiac 2020-as visszaesése teljes mértékben eltűnhet, 11,5 százalékkal nőhetnek...","id":"20210203_gartner_piackutats_mobilpiac_mobiltelefon_eladasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6513968-5519-4800-a765-40d72b1450c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_gartner_piackutats_mobilpiac_mobiltelefon_eladasok","timestamp":"2021. február. 03. 19:03","title":"Kilőhet a mobilgyártók forgalma 2021-ben, kapkodják majd a vásárlók az 5G-s telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Fidesz-közeli Nézőpont állapította meg.","shortLead":"Ezt a Fidesz-közeli Nézőpont állapította meg.","id":"20210204_orban_viktor_nezopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd41582-30a8-48ec-a79b-f4b92859d125","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_nezopont","timestamp":"2021. február. 04. 07:37","title":"Egy kutatás szerint nőtt azoknak az aránya, akik elégedettek Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira nincsenek félvezetők.","shortLead":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira...","id":"20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050d25f3-a053-49e1-812d-dabc4180822e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","timestamp":"2021. február. 03. 18:25","title":"A Dacia-gyárat is elérte az alapanyaghiány, leállították a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd84ef-edeb-419a-8298-c152fad7ea5a","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az újraelosztásban – egy Orbán utáni Magyarországon – a jelenlegitől csak balra lehet lépni, mert ami innen jobbra van, az leesik, írja a szerző Varga Judit miniszter és férje balatonhenyei nyaralójának ügye nyomán. Vélemény.","shortLead":"Az újraelosztásban – egy Orbán utáni Magyarországon – a jelenlegitől csak balra lehet lépni, mert ami innen jobbra van...","id":"202105_perverzio_balatonhenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd84ef-edeb-419a-8298-c152fad7ea5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b076b975-2a45-4252-9b37-eee7cee45523","keywords":null,"link":"/360/202105_perverzio_balatonhenyen","timestamp":"2021. február. 04. 11:00","title":"Tóta W.: Perverzió Balatonhenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]