Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most jutottak el a vádemelésig annak a férfinak az ügyében, aki tavaly márciusban a vád szerint megölte egy munkatársát, miután veszekedni kezdtek egy sorsjegyen.","shortLead":"Most jutottak el a vádemelésig annak a férfinak az ügyében, aki tavaly márciusban a vád szerint megölte...","id":"20210202_Kaparos_sorsjegy_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc4becf-48cf-4b63-8d1a-59408db12c52","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Kaparos_sorsjegy_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 02. 07:42","title":"Kaparós sorsjegy miatt ölte meg egy munkatársát egy férfi Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó vakcinákkal keresik meg a felhasználókat. Szakértők szerint most még óvatosabbnak kell lenni, különösen, ha az internetről vásárolunk.","shortLead":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó...","id":"20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31501749-f192-40cc-bb6a-9d2fc275a45d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 20:40","title":"Újfajta átverések terjednek, magyarokat is célba vettek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai Ügynökség ellen, a Fővárosi Törvényszék pedig első fokú ítéletében kötelezte a szervezetet, hogy nyilvánosan számoljon el a közpénzzel.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai...","id":"20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763159f-37fa-42b7-ae03-bbbe784d3f12","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","timestamp":"2021. február. 03. 18:06","title":"Ki kell adnia a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a fű alatt kiosztott támogatások adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b249f9ff-73b0-4022-9d93-92c3dae62331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő hosszú ideje tart ilyen beszédet, általában az Országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdete előtt.","shortLead":"A kormányfő hosszú ideje tart ilyen beszédet, általában az Országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdete előtt.","id":"20210203_orban_viktor_orszagertekelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b249f9ff-73b0-4022-9d93-92c3dae62331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a824fc8-6b38-4a6e-869a-88797711206c","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_orban_viktor_orszagertekelo","timestamp":"2021. február. 03. 14:35","title":"Még nem dőlt el, tart-e Orbán online országértékelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Winston Churchillnek ez az egyetlen festménye, amelyet a második világháború alatt készített, a kép akár 2,5 millió fontot is érhet az árverésen.



","shortLead":"Winston Churchillnek ez az egyetlen festménye, amelyet a második világháború alatt készített, a kép akár 2,5 millió...","id":"20210203_Angelina_Jolie_eladja_a_Churchillfestmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fbbdcb-2cdb-469b-a635-442cee5c6756","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Angelina_Jolie_eladja_a_Churchillfestmenyet","timestamp":"2021. február. 03. 09:30","title":"Nem tudni, hogy került Roosevelttől Angelina Jolie-hoz, de most eladó Churchill egyik híres festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a53534-6728-4d83-82f8-97bfebf11c0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23 éves Silento már rendőrkézre került. Az előadó egyik korábbi klipjével milliárdos nézettséget ért el a YouTube-on.","shortLead":"A 23 éves Silento már rendőrkézre került. Az előadó egyik korábbi klipjével milliárdos nézettséget ért el a YouTube-on.","id":"20210202_gyilkossag_unokatestver_silento_rapper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60a53534-6728-4d83-82f8-97bfebf11c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a8e20d-be80-48af-8aed-218b425a3789","keywords":null,"link":"/elet/20210202_gyilkossag_unokatestver_silento_rapper","timestamp":"2021. február. 02. 17:23","title":"Gyilkossággal vádolnak egy világhírű rappert, a rendőrség szerint agyonlőtte egyik rokonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-nagydíjas színésznő régóta betegeskedik, ezért nagyon vigyáznak rá, most az unokája számolt be az állapotáról.



","shortLead":"A Kossuth-nagydíjas színésznő régóta betegeskedik, ezért nagyon vigyáznak rá, most az unokája számolt be...","id":"20210203_Ujabb_hirek_Torocsik_Marirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34954c4-4621-4fd7-b47d-8ed0d786d64d","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Ujabb_hirek_Torocsik_Marirol","timestamp":"2021. február. 03. 09:16","title":"Már Törőcsik Mari sem hiszi, hogy egyszer még színpadra állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz, a felmentéséről szóló hírre nem reagáltak.","shortLead":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz...","id":"20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a8a927-f81c-4798-8c13-55da69bfbf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","timestamp":"2021. február. 02. 18:48","title":"Távozik a főpolgármesteri hivataltól a munkatárs, aki megosztott egy Varga Judit-mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]