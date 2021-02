Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b294aa62-9a18-4133-bb4d-52b9ddbf281b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő családja szerint Loujain al-Hathloult megkínozták a börtönben.","shortLead":"A nő családja szerint Loujain al-Hathloult megkínozták a börtönben.","id":"20210211_szaud_arabia_nojogi_aktvista_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b294aa62-9a18-4133-bb4d-52b9ddbf281b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9517fdc1-3eed-4a88-9d51-b09a46dcd12f","keywords":null,"link":"/elet/20210211_szaud_arabia_nojogi_aktvista_borton","timestamp":"2021. február. 11. 11:50","title":"1001 nap után szabadult a szaúdi nőjogi aktivista a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan tempóban fut, hogy a titkosszolgálat ügynökei is nehezen tartják vele a lépést.","shortLead":"Olyan tempóban fut, hogy a titkosszolgálat ügynökei is nehezen tartják vele a lépést.","id":"20210210_Kamala_Harris_edzes_kozben_is_nagyon_alelnoki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57c3341-bf8f-4a58-b491-694a17ee8ff8","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Kamala_Harris_edzes_kozben_is_nagyon_alelnoki","timestamp":"2021. február. 10. 09:10","title":"Kamala Harris edzés közben is nagyon alelnöki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108706b-e419-487f-9022-1a6d2159c0b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Későn született meg magyar minimálbér-emelés, az uniós, euróalapú összehasonlításban még a januári, vagyis a tavalyi érték szerepelt. 