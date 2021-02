Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","shortLead":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","id":"20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424d979b-c1d9-410c-b046-16d7973dbf82","keywords":null,"link":"/sport/20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","timestamp":"2021. február. 12. 05:16","title":"A Bayern München nyerte a klubvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","shortLead":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","id":"20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6cbdfc-9731-4e42-a350-6dbd3cdcec10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","timestamp":"2021. február. 12. 11:33","title":"Találtak egy kisbolygót a Naprendszerben, ami még a Plutónál is messzebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocializmus alatt sem volt jobb az oktatás, a diákok eredményei azonban egyre rosszabbak, az otthonról hozott hátrányokat pedig szinte egyáltalán nem segít ledolgozni az iskola – mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Kende Ágnes szociológus, akivel a végtelen oktatási reform természetéről, a kitörési lehetőségekről beszélgettünk.","shortLead":"A szocializmus alatt sem volt jobb az oktatás, a diákok eredményei azonban egyre rosszabbak, az otthonról hozott...","id":"20210213_Fulke_Allandoan_egy_oktatasi_reform_kozepen_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598b240-758b-4fe9-b26c-b9078b8de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Fulke_Allandoan_egy_oktatasi_reform_kozepen_vagyunk","timestamp":"2021. február. 13. 11:00","title":"Fülke: \"A tanár is szenved, ha látja, hogy a gyerekek nem bírják a tempót és lemaradnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A friss negatív PCR-teszt csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utazó 72 órán belül elhagyja az országot.","shortLead":"A friss negatív PCR-teszt csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utazó 72 órán belül elhagyja az országot.","id":"20210212_Romania_karanten_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f61f0f-d8d4-4ef6-9cec-f3241ca8d367","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Romania_karanten_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 12. 11:00","title":"Romániában hétfőtől ismét karanténba küldik a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd5a0f-25ed-4a4a-962e-cb11aa522f24","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210212_Marabu_Feknyuz_Gucci_gumicsizma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55dd5a0f-25ed-4a4a-962e-cb11aa522f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88c7fbe-f561-4e9c-882f-e9b9aef77055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Marabu_Feknyuz_Gucci_gumicsizma","timestamp":"2021. február. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gucci gumicsizma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","shortLead":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","id":"20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7720f-59d8-4eaa-9688-595b58e82590","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 12. 16:15","title":"Terrortámadást akadályoztak meg a német és dán hatóságok, 10 kiló robbanószer volt a gyanúsítottaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cfd044-c581-4830-8d6e-72d615044574","c_author":"Vasák Benedek","category":"360","description":"Négy nappal ezelőtt február 9-én halt meg a modern zenetörténelem egyik megkerülhetetlen alakja, a jazzlegenda, Chick Corea. Emlékező pályarajzunk.","shortLead":"Négy nappal ezelőtt február 9-én halt meg a modern zenetörténelem egyik megkerülhetetlen alakja, a jazzlegenda, Chick...","id":"20210213_Chick_Corea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7cfd044-c581-4830-8d6e-72d615044574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b443ff-9aae-4d8c-94ff-9581e69feb83","keywords":null,"link":"/360/20210213_Chick_Corea","timestamp":"2021. február. 13. 13:30","title":"Dallamai úgy gördültek ki ujjai alól, mint egy barokk faragvány - Chick Corea pályaképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek az összegnek majdnem a négyszerese fog elmenni az erre kiadott uniós forrásból a tűzoltóautók vásárlását is magába foglaló katasztrófakockázat-csökkentésre. ","shortLead":"Ennek az összegnek majdnem a négyszerese fog elmenni az erre kiadott uniós forrásból a tűzoltóautók vásárlását is...","id":"20210213_49_milliard_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5252a99-45e9-4825-953f-0e32daaeaa02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_49_milliard_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. február. 13. 17:26","title":"49 milliárdot szán az 1600-ból a kormány természetvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]