[{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus mellett tartott tüntetések Oroszország ellenfeleinek próbálkozásai, hogy kihasználják az elégedetlenséget az orosz lakosság körében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a sajtóorgánumok főszerkesztőivel tartott beszélgetésén, amelyből szombat este részleteket tett közzé a Rosszija 24 orosz hírtelevízió.","shortLead":"Az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus mellett tartott tüntetések Oroszország ellenfeleinek próbálkozásai...","id":"20210214_Putyin_elmagyarazta_miert_tuntetnek_Oroszorszagban_Navalnij_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c582d6-c5f0-4f92-a184-44f16580cfa9","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Putyin_elmagyarazta_miert_tuntetnek_Oroszorszagban_Navalnij_mellett","timestamp":"2021. február. 14. 09:25","title":"Putyin elmagyarázta, miért tüntetnek Oroszországban Navalnij mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0574b1d3-c899-48e5-bf93-777ba5e3fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 15. 09:16","title":"Koronavírus: 46 beteg hunyt el, 1337 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott. A hatodik ellenőrzött járművezető eltiltás hatálya alatt közlekedett egy kisteherautóval.","shortLead":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott...","id":"20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca286bcd-a549-46ea-a73a-8514778d22be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","timestamp":"2021. február. 14. 11:28","title":"Nemcsak ittas volt, de jogsival sem rendelkezett egy 19 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faadf88c-241e-492b-8968-bc47aac531ef","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyar maszek kötödést és vietnami utcai árust egyesített a szászországi piac. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Magyar maszek kötödést és vietnami utcai árust egyesített a szászországi piac. A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210213_The_Pullover_Connection_1991_februar_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faadf88c-241e-492b-8968-bc47aac531ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2369b6-4d15-4dd0-8927-d1132f4bd7aa","keywords":null,"link":"/360/20210213_The_Pullover_Connection_1991_februar_19","timestamp":"2021. február. 13. 16:30","title":"The Pullover Connection: egy sajátos magyar-német biznisz – 1991. február 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Sajtóintézet igazgatóhelyettese szerint az Orbán-kormány állandóan méricskél, hogy mennyi sajtószabadságot kell garantálni ahhoz, hogy hatalmon maradjanak.","shortLead":"A Nemzetközi Sajtóintézet igazgatóhelyettese szerint az Orbán-kormány állandóan méricskél, hogy mennyi sajtószabadságot...","id":"20210215_nemzetkozi_sajto_intezet_scott_griffen_klubradio_sajtoszabadsag_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049614db-3627-4b9c-8c02-7559948f794f","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_nemzetkozi_sajto_intezet_scott_griffen_klubradio_sajtoszabadsag_magyar_kormany","timestamp":"2021. február. 15. 07:25","title":"“Ha az EU nem cselekszik gyorsan, akkor képtelen lesz visszafordítani a magyar média levadászását”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","shortLead":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","id":"20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de2b5e-f976-4817-8394-d024fb721341","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","timestamp":"2021. február. 15. 16:07","title":"Macska a Downing Streeten: tíz éve lépett hivatalba Larry, a miniszterelnökségi főegerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix is bejelentkezett egy Britney-filmmel.","shortLead":"A Netflix is bejelentkezett egy Britney-filmmel.","id":"20210215_Britney_Spears_eleterol_mar_a_masodik_dokumentumfilm_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f86b1e-3c0d-4616-9bd4-08440b2f4d17","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Britney_Spears_eleterol_mar_a_masodik_dokumentumfilm_keszul","timestamp":"2021. február. 15. 10:41","title":"Britney Spears életéről már a második dokumentumfilm készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyes helyeken akár mínusz 20 fok alá is mehet az hőmérséklet.","shortLead":"Egyes helyeken akár mínusz 20 fok alá is mehet az hőmérséklet.","id":"20210213_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_az_extrem_hideg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea3b4b0-efa1-4c39-a479-dfe1bbb649b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_az_extrem_hideg_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 21:35","title":"Három megyére adtak ki figyelmeztetést az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]