Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az iPhone 12 mini sikertelenségéről szóló pletyka, egy másik is felröppent: az Apple a kiszivárgott információk szerint 2021 őszén bemutatná a folytatást, az iPhone 13 minit. De lesz itt még más is.","shortLead":"Hiába az iPhone 12 mini sikertelenségéről szóló pletyka, egy másik is felröppent: az Apple a kiszivárgott információk...","id":"20210218_apple_iphone_13_mini_iphone_13_se_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107122de-5c4b-4c2e-a8f3-b7aabf266bec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_apple_iphone_13_mini_iphone_13_se_plus","timestamp":"2021. február. 18. 08:33","title":"Két olcsóbb iPhone is megjelenhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi politikus annyit mondott az RTL-nek, hogy nem önszántából ment Makóra.","shortLead":"A szegedi politikus annyit mondott az RTL-nek, hogy nem önszántából ment Makóra.","id":"20210217_szabo_balint_szeged_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e955aee-329d-4313-8cf2-398d6f09ce7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_szabo_balint_szeged_kepviselo","timestamp":"2021. február. 17. 20:00","title":"Szegedtől 38 kilométerre, egy felüljáró közelében, kihűlve találták meg Szabó Bálint képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a0c1ff-4d42-4b40-a618-132a67414187","c_author":"BI","category":"kultura","description":"„Én bent teszem a dolgom, ti pedig kint tegyétek a dolgotok” – üzente a rehabról néhány hete Kiss Tibi a Quimby tagjainak, akik ezt meg is fogadták: vendégzenészekkel rögzítettek nemrég egy stúdiókoncertet, amelyet hamarosan láthatnak is a rajongók.



","shortLead":"„Én bent teszem a dolgom, ti pedig kint tegyétek a dolgotok” – üzente a rehabról néhány hete Kiss Tibi a Quimby...","id":"20210216_Kiss_Tibi_mar_gitarozas_szakaszban_van__ujabb_reszletek_a_Quimby_frontembererol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49a0c1ff-4d42-4b40-a618-132a67414187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e783ffa-5ae9-48e4-bf3d-00bb8a5b730c","keywords":null,"link":"/kultura/20210216_Kiss_Tibi_mar_gitarozas_szakaszban_van__ujabb_reszletek_a_Quimby_frontembererol","timestamp":"2021. február. 16. 16:18","title":"„Kiss Tibi már a gitározási szakaszban van” – újabb részletek a Quimby rehabon lévő frontemberéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban piacra dobott hatalmas prémium SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","shortLead":"A közelmúltban piacra dobott hatalmas prémium SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","id":"20210216_friss_kemfotokon_a_maris_megujulo_bmw_x7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a2dfba-9ee8-4bc0-a61a-673a91dd6e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_friss_kemfotokon_a_maris_megujulo_bmw_x7","timestamp":"2021. február. 16. 11:33","title":"Friss kémfotókon a máris megújuló BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség birtokosa. Egy alkalommal Zürichben két bankban és egy ügyvédnél is jártak közösen, hogy a fideszes politikus rendelkezhessen a nő állítólagos svájci bankszámlája felett. Az egyik privát bankban exkluzív környezetben fogadták őket.","shortLead":"Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség...","id":"20210218_Svajci_bankokba_is_elment_Kosa_Lajos_az_orokosnovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09d155-0b0e-43fb-a662-9a40adf128dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Svajci_bankokba_is_elment_Kosa_Lajos_az_orokosnovel","timestamp":"2021. február. 18. 06:30","title":"Jelenetek egy vallomásból: Svájci bankokba is elment Kósa Lajos az “örökösnővel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"elet","description":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult. Egy kint tanuló magyar egyetemista mesélte el, hogyan élik meg a váratlan helyzetet. ","shortLead":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult...","id":"20210217_USA_Texas_hovihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe76d802-0e43-4ab6-8cd6-ee27ab97a5db","keywords":null,"link":"/elet/20210217_USA_Texas_hovihar","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Se tömegközlekedés, se áram – Texas fővárosából meséltek nekünk a hirtelen lecsapó hóvihar következményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fellebbezett az ügyben, és életfogytig tartó büntetést kér a támadóra.","shortLead":"Az ügyészség fellebbezett az ügyben, és életfogytig tartó büntetést kér a támadóra.","id":"20210217_bozotvago_machete_anya_fegyhazbuntetes_emberoles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411278c9-dd24-426a-b9c9-25e9b7e13f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_bozotvago_machete_anya_fegyhazbuntetes_emberoles","timestamp":"2021. február. 17. 18:10","title":"Első fokon 20 évet kapott a férfi, aki Kőbányán egy bozótvágóval megölt egy gyermekét védelmező anyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]