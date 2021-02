Balesete volt Jakab Péternek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Netanjahu azt állítja, az alkuban \"egyetlen darab izraeli vakcina sem\" érintett.","shortLead":"Netanjahu azt állítja, az alkuban \"egyetlen darab izraeli vakcina sem\" érintett.","id":"20210221_Sziria_Izrael_fogolycsere_megallapodas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8103eace-e06a-44cd-899b-69ab0cf3a286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Sziria_Izrael_fogolycsere_megallapodas_vakcina","timestamp":"2021. február. 21. 21:16","title":"Szíriának szánt vakcinákért fizetett Izrael egy fogolycsere-megállapodás részeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Labirintkorlátos átjáróban történt a tragédia.","shortLead":"Labirintkorlátos átjáróban történt a tragédia.","id":"20210221_halalos_gazolas_vonat_del_balaton_atkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4b5c4d-cda1-49bb-a49c-9e81a0a66ef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_halalos_gazolas_vonat_del_balaton_atkelo","timestamp":"2021. február. 21. 10:15","title":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353ddc31-95a4-46da-9ef5-2b89aaca26f2","keywords":null,"link":"/360/20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","timestamp":"2021. február. 22. 19:00","title":"Apák és a fiú – Jeff Bezos életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Remek hír, hogy a kormány kiszervezi a döntés felelősségét, ha a mindenkit érintő nyitásról van szó. De amíg nem szavazhatunk az őrült szigorítások, és persze a gazdaság bürokratikus megrendszabályozása ellen, addig nem dőlhetünk hátra! Vélemény.","shortLead":"Remek hír, hogy a kormány kiszervezi a döntés felelősségét, ha a mindenkit érintő nyitásról van szó. De amíg nem...","id":"20210221_Seres_Covid_es_allam_avagy_ut_a_szolgasaghoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e57e724-1954-4e1c-8571-450158892a42","keywords":null,"link":"/360/20210221_Seres_Covid_es_allam_avagy_ut_a_szolgasaghoz","timestamp":"2021. február. 21. 11:00","title":"Seres: Covid és állam, avagy út a szolgasághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmasra hízott a kormány, megvan a Momentum miniszterelnök-jelöltje, súlyos áldozatokkal jár az extrém hideg Texasban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hatalmasra hízott a kormány, megvan a Momentum miniszterelnök-jelöltje, súlyos áldozatokkal jár az extrém hideg...","id":"20210222_Radar360_Dontenek_a_veszhelyzetrol_megugrott_a_fertozottek_aranya_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d8ba66-cef7-48bb-84b0-fe6b57959775","keywords":null,"link":"/360/20210222_Radar360_Dontenek_a_veszhelyzetrol_megugrott_a_fertozottek_aranya_Budapesten","timestamp":"2021. február. 22. 08:00","title":"Radar360: Döntenek a vészhelyzetről, egyre több fertőzött Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techcég azután döntött a hadsereg legfőbb kommunikációs csatornájának törlése mellett, hogy a katonai puccs elleni tüntetések során meghalt két ember.","shortLead":"A techcég azután döntött a hadsereg legfőbb kommunikációs csatornájának törlése mellett, hogy a katonai puccs elleni...","id":"20210221_A_Facebook_odalepett_Mianmarban__lekapcsoltak_a_hadsereg_hiroldalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5287344b-4c7c-42e1-8820-830825ff1c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_A_Facebook_odalepett_Mianmarban__lekapcsoltak_a_hadsereg_hiroldalat","timestamp":"2021. február. 21. 10:57","title":"A Facebook odalépett Mianmarban - lekapcsolták a hadsereg híroldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee68bf24-d85d-4a6a-9738-cfae6446b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ház lakhatatlanná vált. ","shortLead":"A ház lakhatatlanná vált. ","id":"20210221_Ego_haz_gyali_csalad_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee68bf24-d85d-4a6a-9738-cfae6446b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67da6bdc-1ba7-4ad0-b48a-429a0544bec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Ego_haz_gyali_csalad_tuzoltok","timestamp":"2021. február. 21. 21:02","title":"Kigyulladt egy gyáli ikerház, négyéves kislánnyal menekült a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]