[{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes becslések szerint az idei évben akár 60 százalékkal is zsugorodhat a Huawei mobileladásból származó bevétele, ezért a cégnek más források után kellett néznie.","shortLead":"Egyes becslések szerint az idei évben akár 60 százalékkal is zsugorodhat a Huawei mobileladásból származó bevétele...","id":"20210224_huawei_mesterseges_intelligencia_fejlesztes_sertestenyesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d9c6ce-9c27-48d1-91a1-4d2c2d4198c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_huawei_mesterseges_intelligencia_fejlesztes_sertestenyesztes","timestamp":"2021. február. 24. 11:33","title":"Mesterséges intelligenciával segíti a sertéstenyésztést a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak a közellátásban, azonban sokan csak az utolsó pillanatokban kapták kézhez a dokumentumot. Feszültség most is érzékelhető, a Magyar Orvosi Kamara szerint a többség a szerződés két pontjával nem ért egyet. Ha ezeket nem rendezik villámgyorsan a kórházi főigazgatók, akkor több helyen ellehetetlenülhetnek a márciusi beosztások. ","shortLead":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak...","id":"20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6090304-a4d9-43b6-b030-8d1e305214ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","timestamp":"2021. február. 24. 06:30","title":"A kiélezett járványhelyzetben az ellátás megszűnésével fenyegetnek orvosok az új szerződésük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","shortLead":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","id":"20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b395a-5c6f-4a6b-9492-a2208a7d2df0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","timestamp":"2021. február. 24. 12:29","title":"Rómában kivirágzott egy mozgólépcső, mintha egy film díszlete lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bdfacc-0bcc-49c3-8a0a-54791655d829","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van, akinek a karja sem fájdult meg, más órák hosszat megmozdulni sem bír miután megkapta az AstraZeneca oltását. Azt még világszerte próbálják felmérni, mikor érdemes beadni a vakcina második adagját. ","shortLead":"Van, akinek a karja sem fájdult meg, más órák hosszat megmozdulni sem bír miután megkapta az AstraZeneca oltását. Azt...","id":"20210223_AstraZeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3bdfacc-0bcc-49c3-8a0a-54791655d829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5f40f8-cf54-48f3-809f-9e6407a1698a","keywords":null,"link":"/360/20210223_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 23. 06:30","title":"Lázas lesz-e az AstraZenecától? Na és mennyit érdemes várni a két oltás között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház szerint rémhírkeltés nyilvánosságra hozni a dolgozók tiltakozó levelét.","shortLead":"A kórház szerint rémhírkeltés nyilvánosságra hozni a dolgozók tiltakozó levelét.","id":"20210224_nyiregyhazi_korhaz_szerzodes_sebeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59765a73-53e5-4ff9-8fb2-7c473df1b607","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_nyiregyhazi_korhaz_szerzodes_sebeszet","timestamp":"2021. február. 24. 13:53","title":"Megegyezett a nyíregyházi kórház a sebészekkel az új szerződésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés egyben próbakő lesz az EU számára is, hiszen itt alapvető európai értékről: a sajtószabadságról van szó. Így foglalja össze a helyzetet a Financial Times, miután a szerkesztőségek példátlan összefogást tanúsítva, 24 órás tiltakozó akcióval utasították el a szelektíven kivetendő különadót.","shortLead":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés...","id":"20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146fa3b3-bcf0-4528-be93-7fbf5d84d6ed","keywords":null,"link":"/360/20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","timestamp":"2021. február. 23. 07:17","title":"Financial Times: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egészségügyi Tudományos Tanács szakemberei szerint akkor jön el a korlátozások könnyítésének az ideje, ha magasabb lesz a beoltottak száma.","shortLead":"Az Egészségügyi Tudományos Tanács szakemberei szerint akkor jön el a korlátozások könnyítésének az ideje, ha magasabb...","id":"20210223_orban_viktor_koronavirus_jarvany_tanacskozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d7328-c5d5-453e-83bf-43d299dd5779","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_orban_viktor_koronavirus_jarvany_tanacskozas","timestamp":"2021. február. 23. 17:57","title":"Orbán: A járványügyi szakértők szerint még nincs itt a nyitás ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4f8670-c6a6-43bc-9444-ba1b9344f3d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tavaly 80 édesvízi halfajt minősítettek kihaltnak. A jövő ennél is sokkal rosszabb lehet.","shortLead":"Tavaly 80 édesvízi halfajt minősítettek kihaltnak. A jövő ennél is sokkal rosszabb lehet.","id":"20210223_halak_halpusztulas_kihalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba4f8670-c6a6-43bc-9444-ba1b9344f3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d2672-a536-4141-85e6-1f067cf61c6c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_halak_halpusztulas_kihalas","timestamp":"2021. február. 23. 13:29","title":"Soha nem látott halpusztulás veszélyére figyelmeztetnek természetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]