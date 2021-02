Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,5 százalékos magyar gazdasági növekedésre számít a bankcsoport. ","shortLead":"5,5 százalékos magyar gazdasági növekedésre számít a bankcsoport. ","id":"20210226_magyar_gazdasagi_novekedes_erste","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb7f96b-fda9-414f-8d4c-7bb9009c72b9","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_magyar_gazdasagi_novekedes_erste","timestamp":"2021. február. 26. 13:50","title":" Az Erste szerint a régióban a magyar gazdaság ugorhatja a legnagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","shortLead":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","id":"20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5537b0-c85a-453d-ae6c-97f1f81a6a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","timestamp":"2021. február. 26. 12:47","title":"Müller: Kimutatták Magyarországon a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9256c5e-c99d-40ff-89ac-ff74098ed684","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A születésszám növelésében óriási anyagi ráfordítások árán elért eredményeket elvinni látszik a járvány. ","shortLead":"A születésszám növelésében óriási anyagi ráfordítások árán elért eredményeket elvinni látszik a járvány. ","id":"202108__termekenyseg_virus_idejen__pechsorozat__erzelmi_dontes__nehez_szules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9256c5e-c99d-40ff-89ac-ff74098ed684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da91d30-f0ad-479d-bae4-46ad9a161d6d","keywords":null,"link":"/360/202108__termekenyseg_virus_idejen__pechsorozat__erzelmi_dontes__nehez_szules","timestamp":"2021. február. 26. 15:00","title":"Elmaradt a \"karanténbaba-boom\" – és nem csak a járvány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg inkább csak a kütyürajongók szórakoztatására való. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg...","id":"20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7f33d8-5170-4373-8f48-da1bf5d74e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 27. 17:00","title":"Mitől és mennyire lehet ma okos egy otthon? Kipróbáltuk a Xiaomi rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","shortLead":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","id":"20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d225f04f-4d14-49d7-a993-2c5adb3035fa","keywords":null,"link":"/elet/20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","timestamp":"2021. február. 27. 10:52","title":"Közös képpel állt ki hat magyarországi nagykövet a szivárványcsaládok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cdab77-5f00-4f16-918f-92126550ee0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly a járvány miatt előbb elhalasztották, majd lefújták a parádét.

","shortLead":"Tavaly a járvány miatt előbb elhalasztották, majd lefújták a parádét.

","id":"20210226_budapest_pride_fesztival_felvonulas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72cdab77-5f00-4f16-918f-92126550ee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6180755-6435-4d1c-8a86-bf0c61b2388b","keywords":null,"link":"/elet/20210226_budapest_pride_fesztival_felvonulas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 26. 18:50","title":"Megvan az idei Pride-felvonulás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","shortLead":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","id":"20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3108c0-e668-4877-b84e-54e135ff2a0a","keywords":null,"link":"/elet/20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","timestamp":"2021. február. 26. 15:45","title":"A válásáról beszélt az amerikai first lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben 15 különböző kategóriába rendezhetik a felhasználók a Kedvelt dalok közé mentett zeneszámokat, hogy azok műfaj vagy hangulat szerint következzenek egymás után. Az újdonságot azonban most csak néhány országban vezeti be a cég.","shortLead":"A jövőben 15 különböző kategóriába rendezhetik a felhasználók a Kedvelt dalok közé mentett zeneszámokat, hogy azok...","id":"20210226_spotify_kedvelt_dalok_rendezes_hangulat_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564fa70-35e6-49da-b002-03d68a6a9d34","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_spotify_kedvelt_dalok_rendezes_hangulat_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2021. február. 26. 16:03","title":"Megkönnyíti a zenehallgatást a Spotify, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]