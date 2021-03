Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 270 ezer bejelentést kaptak, 280 embert letartóztattak, 300 ellen vádat emeltek. A Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója a szenátus egyik bizottságában beszélt a január 6-i események ügyében zajló nyomozásról.","shortLead":"Több mint 270 ezer bejelentést kaptak, 280 embert letartóztattak, 300 ellen vádat emeltek. A Szövetségi Nyomozó Iroda...","id":"20210302_usa_capitolium_ostroma_fbi_terrorcselekmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bc1788-abd0-4133-b031-c2c28e5f4aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_usa_capitolium_ostroma_fbi_terrorcselekmeny","timestamp":"2021. március. 02. 21:42","title":"Terrorcselekménynek tekinti a Capitolium ostromát az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes orvos-polgármester gyalázatnak nevezte, hogy Dézsiné Szentes Veronika nem végezheti tovább vezető asszisztensi munkáját, mert a házastársa.","shortLead":"A fideszes orvos-polgármester gyalázatnak nevezte, hogy Dézsiné Szentes Veronika nem végezheti tovább vezető...","id":"20210301_dezsi_csaba_andras_egeszsegyugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e79434f-6600-48b5-88b9-29bf5c25ee83","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_dezsi_csaba_andras_egeszsegyugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 01. 17:58","title":"A szolgálati jogviszony miatt nem dolgozhat tovább együtt Dézsi Csaba András és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","shortLead":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","id":"20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83dc602-f1f9-490b-a3b9-9cbe87f4067f","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"A Honvédkórház orvosa szerint egyre fiatalabbak kerülnek súlyos állapotba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae445fb-a374-45c5-ab60-8182615073c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mohácsi tűzoltó az ablakon nézett be a menyasszonyához, és erről videó is készült.



","shortLead":"A mohácsi tűzoltó az ablakon nézett be a menyasszonyához, és erről videó is készült.



","id":"20210303_Igy_keri_meg_egy_igazan_romantikus_tuzolto_a_parja_kezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae445fb-a374-45c5-ab60-8182615073c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceae0554-b5f7-431b-92f9-a957802c3d06","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Igy_keri_meg_egy_igazan_romantikus_tuzolto_a_parja_kezet","timestamp":"2021. március. 03. 15:46","title":"Így kéri meg egy igazán romantikus tűzoltó a párja kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7d838-6381-436f-9fe2-8c0fad07693f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy mennyire átrendezte a járvány a mozis piacot, azt semmi nem tudná jobban megmutatni, mint egy már alapgondolatában is abszurd film hatalmas sikere.","shortLead":"Hogy mennyire átrendezte a járvány a mozis piacot, azt semmi nem tudná jobban megmutatni, mint egy már alapgondolatában...","id":"20210302_Egy_eve_meg_senki_nem_gondolta_volna_hogy_ez_a_film_hozza_el_a_masodik_legjobb_nyitohetveget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7d838-6381-436f-9fe2-8c0fad07693f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b35269a-27cf-483f-8a2c-dc961bf4a880","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Egy_eve_meg_senki_nem_gondolta_volna_hogy_ez_a_film_hozza_el_a_masodik_legjobb_nyitohetveget","timestamp":"2021. március. 02. 12:47","title":"Egy éve senki nem gondolta volna, hogy Tom és Jerry ekkorát robbant a mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","shortLead":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","id":"20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26b0c2-8fc2-42ff-9214-e552f54dad90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","timestamp":"2021. március. 03. 06:41","title":"521 lóerő és zöld rendszám, itt a szupersportos BMW 745Le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2f334c-c8ef-470a-bf90-6e85880cce95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az emlékmű nettó 134,5 millió forintból épülhet meg.","shortLead":"Az emlékmű nettó 134,5 millió forintból épülhet meg.","id":"20210301_hableany_hajo_emlekmu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2f334c-c8ef-470a-bf90-6e85880cce95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14415a3f-7222-4dcf-b32d-14121cd79820","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210301_hableany_hajo_emlekmu","timestamp":"2021. március. 01. 17:38","title":"Kiválasztották a Hableány-emlékmű építőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]