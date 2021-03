Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e38b1ecf-c178-4c5c-8f9c-c48006fa45cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 80 év felett is oltanak az AstraZenecával, holnap összesen 74 ezer ember kap SMS-t arról, hogy mehet a hétvégén beoltatni magát.","shortLead":"Már 80 év felett is oltanak az AstraZenecával, holnap összesen 74 ezer ember kap SMS-t arról, hogy mehet a hétvégén...","id":"20210303_Operativ_torzs_astrazeneca_oltasi_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38b1ecf-c178-4c5c-8f9c-c48006fa45cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa588e3b-d1dd-42a6-b033-5e1ca7a05b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Operativ_torzs_astrazeneca_oltasi_kampany","timestamp":"2021. március. 03. 12:36","title":"Operatív törzs: Vigyünk innivalót, és öltözzünk praktikusan, ha oltásra megyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98319a23-4d02-477a-9ff2-9c5253c6f5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorításokat jelentett be a kormány a járványhelyzet romlása miatt. Hasonlítsa össze táblázatunk segítségével, mi szigorodott a korábbiakhoz képest!","shortLead":"Szigorításokat jelentett be a kormány a járványhelyzet romlása miatt. Hasonlítsa össze táblázatunk segítségével, mi...","id":"20210304_koronavirus_uj_szigoritasok_osszehasonlitas_a_korabbiakkal_orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98319a23-4d02-477a-9ff2-9c5253c6f5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6a88af-d0b6-43a9-b8ba-c86a511e4abf","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_koronavirus_uj_szigoritasok_osszehasonlitas_a_korabbiakkal_orbankormany","timestamp":"2021. március. 04. 12:09","title":"Így szigorodtak a járvány miatt bevezetett intézkedések tavaly óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni vakcinából. A beoltottak és a betegségből kigyógyultak úgynevezett „zöldkártyát\" kapnak, ezzel beléphetnek az edzőtermekbe, uszodákba, valamint az újra elinduló kulturális- és sportrendezvényekre. A bevásárlóközpontok, múzeumok és boltok pedig már a teljes lakosságot várják. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus...","id":"20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1c809c-c155-4cfb-8c01-20ac37a218cd","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 10:24","title":"Ilyen az élet most Izraelben, ahol a lakosság felét már beoltották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93046a0d-cc43-478f-9bd8-34ed3e01ec60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bezárnak az óvodák és iskolák április 7-ig, az üzletek nagy része hétfőtől bezár két hétre, ahogy a szolgáltatások is leállnak.","shortLead":"Bezárnak az óvodák és iskolák április 7-ig, az üzletek nagy része hétfőtől bezár két hétre, ahogy a szolgáltatások is...","id":"20210304_lezaras_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93046a0d-cc43-478f-9bd8-34ed3e01ec60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b170949-022b-4137-b2b5-9e033bc5ec1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_lezaras_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 09:55","title":"Komoly szigorításokról értesült az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed60f8a-b464-4feb-8b28-18f68d4ee6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bulvár farvizén egy komoly kérdés kerülhet reflektorfénybe. ","shortLead":"A bulvár farvizén egy komoly kérdés kerülhet reflektorfénybe. ","id":"20210303_Gaspar_Evelin_es_a_meztelen_kepek_a_szemelyestol_a_kozugyig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ed60f8a-b464-4feb-8b28-18f68d4ee6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cf5a44-0c21-4e4d-9175-ad1657208627","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Gaspar_Evelin_es_a_meztelen_kepek_a_szemelyestol_a_kozugyig","timestamp":"2021. március. 03. 08:49","title":"Gáspár Evelin és a meztelen képek: a személyestől a közügyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban ápoltak száma is rohamosan nő.","shortLead":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban...","id":"20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d8583-b7f6-4411-9bb5-585734c1b7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 08:55","title":"Szerdán 4211 új fertőzött volt, csütörtökön már 6278, 152 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem készültek el a rendelettel, így a magánszervizek nem dolgozhatnak a külföldről behozott autók műszaki vizsgáztatásán, ezzel pedig nemcsak a szervizek, hanem a kereskedők és a vevők is rosszul járnak.","shortLead":"Nem készültek el a rendelettel, így a magánszervizek nem dolgozhatnak a külföldről behozott autók műszaki...","id":"20210303_auto_szerviz_vizsgaztatas_muszaki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e53fb02-aa32-48e8-82b6-0428f9ef99cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_auto_szerviz_vizsgaztatas_muszaki","timestamp":"2021. március. 03. 10:45","title":"Hiányzik egy miniszteri rendelet, ezért nem kapnak segítséget a magánkézben lévő autószervizek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési képviselő kérdésére, és véletlenül olyan levelet is elküld, amit csak a kollégáknak szánt.","shortLead":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési...","id":"20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe9db1-4c55-4d38-bd2e-9df2733489bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","timestamp":"2021. március. 03. 09:18","title":"\"Nincs erre jobb szövegünk?\" – a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]