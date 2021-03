Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8cdbaf9-6f80-4e37-8528-de2abec679f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd a felhasználókat.","shortLead":"A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd...","id":"20210304_brave_keresomotor_felhasznaloi_adatok_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8cdbaf9-6f80-4e37-8528-de2abec679f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e27455f-4a43-44b1-ae91-06ddbcbec7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_brave_keresomotor_felhasznaloi_adatok_biztonsag","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Már készül az új biztonságos kereső, ami legyűrné a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre, és így példát mutatni másoknak – írta Soros György.","shortLead":"Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre, és...","id":"20210303_Soros_Gyorgy_francia_orokjaradek_kotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c73db4-7027-45a4-922c-a3823be62c14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Soros_Gyorgy_francia_orokjaradek_kotveny","timestamp":"2021. március. 03. 12:20","title":"Most a franciáknak ajánlja Soros György a válság elleni csodafegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","shortLead":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","id":"20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34be7a75-60f5-4c59-ab3a-a04c356fe202","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","timestamp":"2021. március. 03. 11:11","title":"Rejtélyes kóbor macska támadása miatt hajtott végre kényszerleszállást egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti a kormányzó párt. A hatalomátmentés technikája is felsejlik az oktatás és a kultúra hol nyílt, hol lopakodó gyarmatosításában, kiszervezésében.","shortLead":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4102c3e-5ca1-41ce-9745-5df7901a0089","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","timestamp":"2021. március. 03. 14:28","title":"Újabb trófeákat szerez a Fidesz a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A lengyelek által dominált frakcióban szívesen látnák a pártot.","shortLead":"A lengyelek által dominált frakcióban szívesen látnák a pártot.","id":"20210304_Fidesz_targyal_ECR","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375d2322-8809-4dde-b22d-2b92097d1d0e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210304_Fidesz_targyal_ECR","timestamp":"2021. március. 04. 10:51","title":"A Fidesz már tárgyal a csatlakozásról a konzervatív képviselőcsoporttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos kínai álláspont szerint biztosabb így a tesztelés, mert a koronavírus nyomai több ideig jelen lehetnek az ánuszban, mint az orrban vagy garatban. ","shortLead":"A hivatalos kínai álláspont szerint biztosabb így a tesztelés, mert a koronavírus nyomai több ideig jelen lehetnek...","id":"20210304_koronavirus_analis_mintavetel_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6ab5ed-f64f-4c8f-9ec1-b579a613158d","keywords":null,"link":"/elet/20210304_koronavirus_analis_mintavetel_kina","timestamp":"2021. március. 04. 14:05","title":"Minden Kínába érkező külföldi számára kötelező lesz az anális koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai parlamenti delegációjának vezetője szerint az EPP sok időt ölt a Fideszbe, az viszont “egy jottányit sem engedett”. A Magyar Nemzet közben úgy értesült: a Fidesz ma elhagyja az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióját.","shortLead":"Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai parlamenti delegációjának vezetője szerint az EPP sok időt ölt a Fideszbe...","id":"20210303_neppart_fidesz_felfuggesztes_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2de2ca-7ce4-4520-a1e8-0683ecb93984","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_neppart_fidesz_felfuggesztes_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 03. 07:31","title":"“Először el kell fogadnunk az új szabályokat, aztán meglátjuk, hogy mit cselekszik Orbán Viktor”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban ápoltak száma is rohamosan nő.","shortLead":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban...","id":"20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d8583-b7f6-4411-9bb5-585734c1b7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 08:55","title":"Szerdán 4211 új fertőzött volt, csütörtökön már 6278, 152 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]