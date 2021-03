Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"594b4198-275c-4821-9d5c-6dcefd5d0a14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök külön részletet közölt a közösségi oldalán a virágboltokkal kapcsolatos szabályozásról.","shortLead":"A miniszterelnök külön részletet közölt a közösségi oldalán a virágboltokkal kapcsolatos szabályozásról.","id":"20210305_Orban_Nonap_virag_nonap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594b4198-275c-4821-9d5c-6dcefd5d0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3acf15f-c37a-4470-bd39-67db1d964a2a","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Orban_Nonap_virag_nonap","timestamp":"2021. március. 05. 12:14","title":"Orbán: Nőnap virág nélkül? Na még mit nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt...","id":"20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05fa9ec-dd79-416a-bbb6-f5e4e72bdd25","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","timestamp":"2021. március. 04. 11:05","title":"Hrutka János: Nem elfogadott a futballban melegnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc67ce2-cbfb-40d6-b0d2-db732d35226a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Attól, hogy valakit külföldön büntetnek meg, a bírságot még be kell fizetni. Különben a magyar rendőrök keresik fel.","shortLead":"Attól, hogy valakit külföldön büntetnek meg, a bírságot még be kell fizetni. Különben a magyar rendőrök keresik fel.","id":"20210304_gyorshajtas_kulfoldon_birsag_befizetese_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc67ce2-cbfb-40d6-b0d2-db732d35226a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38abb942-46f5-40ce-ae52-0c7a8a029e84","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_gyorshajtas_kulfoldon_birsag_befizetese_rendorseg","timestamp":"2021. március. 04. 18:06","title":"A rendőrség eloszlatott egy komoly tévhitet a gyorshajtásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiosztotta a Global Recording Artist of the Year díjat a nemzetközi hanglemezipari szövetség, az IFPI.



","shortLead":"Kiosztotta a Global Recording Artist of the Year díjat a nemzetközi hanglemezipari szövetség, az IFPI.



","id":"20210305_Megvan_2020_legnepszerubb_eloadoja_Taylor_Swiftet_es_Drakeet_is_leelozte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5882aec5-779b-4771-b9c0-55e0937715e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Megvan_2020_legnepszerubb_eloadoja_Taylor_Swiftet_es_Drakeet_is_leelozte","timestamp":"2021. március. 05. 09:46","title":"Megvan 2020 legnépszerűbb előadója, Taylor Swiftet és Drake-et is leelőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6033543e-7a44-48d5-9462-edf621e3eb7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A prototípus szerelvény kerekei a hírek szerint „ellaposodtak”. \r

","shortLead":"A prototípus szerelvény kerekei a hírek szerint „ellaposodtak”. \r

","id":"20210304_tram_train_futasproba_kereklaposodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6033543e-7a44-48d5-9462-edf621e3eb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6952f12b-ec90-41d7-92c1-1e8fe72859f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_tram_train_futasproba_kereklaposodas","timestamp":"2021. március. 04. 16:10","title":"El kell halasztani a szegedi tram-train nagysebességű futáspróbáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","shortLead":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","id":"20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc541291-3ab4-4a4a-91bc-e4f37ee5139a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","timestamp":"2021. március. 04. 17:57","title":"Varga Mihály azt állítja egy levélben, hogy a kormánynak sem eszköze, sem szándéka nincs beavatkozni a médiaviszonyokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket.","shortLead":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak...","id":"20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266a9367-9c23-40eb-bf4a-e0cfb76351f3","keywords":null,"link":"/elet/20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 15:54","title":"Az evangélikus templomokban nem lesznek istentiszteletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb hírek szerint 2021 harmadik negyedévében debütálhat az Exynos 2200-as processzor, emellett pedig két másik chipet is készít a Samsung.","shortLead":"A legfrissebb hírek szerint 2021 harmadik negyedévében debütálhat az Exynos 2200-as processzor, emellett pedig két...","id":"20210303_samsung_exynos_800_exynos_1200_exynos_2200_procecsszor_cpu_amd_gpu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcb7e52-b514-4d87-8d4c-1496c579cf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_samsung_exynos_800_exynos_1200_exynos_2200_procecsszor_cpu_amd_gpu","timestamp":"2021. március. 03. 17:03","title":"Jön a Samsung új csúcsprocesszora, a Windows 10-es laptopokba is beletennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]