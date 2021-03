Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Elég gáz\" a kormány teljesítménye - értékel a DK elnöke.","shortLead":"\"Elég gáz\" a kormány teljesítménye - értékel a DK elnöke.","id":"20210307_Gyurcsany_Ez_ennek_a_kormanynak_a_Waterlooja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd909019-a6d8-4dac-9250-fac378d974ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Gyurcsany_Ez_ennek_a_kormanynak_a_Waterlooja","timestamp":"2021. március. 07. 13:46","title":"Gyurcsány: Ez ennek a kormánynak a Waterlooja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak ki kell nyomtatni és kitölteni, hogy gyorsabb legyen az adminisztráció.","shortLead":"Csak ki kell nyomtatni és kitölteni, hogy gyorsabb legyen az adminisztráció.","id":"20210307_Ha_elore_kitolti_ezt_a_dokumentumot_meggyorsithatja_az_oltasi_folyamatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20199be3-d292-4e06-9c22-a0a8910f002c","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Ha_elore_kitolti_ezt_a_dokumentumot_meggyorsithatja_az_oltasi_folyamatot","timestamp":"2021. március. 07. 10:25","title":"Ha előre kitölti ezt a dokumentumot, meggyorsíthatja az oltási folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most hír: az eltűnő fotók lehetősége került tesztfázisba.","shortLead":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most...","id":"20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45567f9-9a68-4ca1-a72d-aa3727c5665c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","timestamp":"2021. március. 08. 10:03","title":"Eltűnő fotók jönnek a WhatsAppra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre a toborzásuk sem állt le.","shortLead":"Egyelőre a toborzásuk sem állt le.","id":"20210308_digitalis_oktatas_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b5d51c-64ab-4c6d-9760-3ae4e618e1c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_digitalis_oktatas_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2021. március. 08. 09:48","title":"A digitális oktatás alatt is számítanak az iskolaőrök munkájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró ruhadarab viselése, miután vasárnap a svájci választópolgárok többsége támogatta az erre vonatkozó javaslatot.","shortLead":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró...","id":"20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31238d-be2a-42c2-bdbc-08dcfd9b883d","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","timestamp":"2021. március. 07. 17:40","title":"Megszavazták Svájcban, hogy ne lehessen arcot eltakaró ruhadarabot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oltás azonban csak a magyar társadalombiztosítással rendelkezőknek jár.","shortLead":"Oltás azonban csak a magyar társadalombiztosítással rendelkezőknek jár.","id":"20210307_Ausztriabol_Magyarorszagra_jonnenek_orosz_vakcinaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f35d17-5b38-48f2-a13d-df67c45f7df3","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Ausztriabol_Magyarorszagra_jonnenek_orosz_vakcinaert","timestamp":"2021. március. 07. 21:19","title":"Ausztriából Magyarországra jönnének orosz vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a647fd86-f2fb-48df-8f92-1978e2479529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robert De Rose hónapok óta próbál magyarázatot találni rá, hogyan robbanhatott fel az iPhone X készüléke, de állítása szerint az Apple még csak válaszra sem méltatta. A férfi pert indított az amerikai cég ellen.","shortLead":"Robert De Rose hónapok óta próbál magyarázatot találni rá, hogyan robbanhatott fel az iPhone X készüléke, de állítása...","id":"20210307_iphone_x_felrobbant_apple_per_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a647fd86-f2fb-48df-8f92-1978e2479529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365f5ec-d0f7-4725-b4da-dafb347c23c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_iphone_x_felrobbant_apple_per_ausztralia","timestamp":"2021. március. 07. 20:03","title":"Nadrágzsebben felrobbant iPhone miatt indul per az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","shortLead":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","id":"20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9084b3-879f-4ceb-ae96-3d4ecd8b760f","keywords":null,"link":"/elet/20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","timestamp":"2021. március. 07. 14:07","title":"ATV: Hatalmas sorok kígyóznak oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]