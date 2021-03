Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán végzik el. ","shortLead":"A Maserati MC20 kereskedelmi forgalmazásának megkezdése előtti utolsó finomhangolását az egyik olasz versenypályán...","id":"20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a9e304-00bb-4f3e-88a8-35c5fba93630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_versenypalyan_tokeletesitik_a_maserati_630_loeros_uj_kozuti_sportkocsijat","timestamp":"2021. március. 08. 11:21","title":"Versenypályán tökéletesítik a Maserati 630 lóerős új közúti sportkocsiját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt bemutatta előválasztási programját.","shortLead":"A párt bemutatta előválasztási programját.","id":"20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a61c120-0cf1-48bb-9d84-62cbfdf891d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","timestamp":"2021. március. 07. 17:43","title":"Négynapos munkahetet és eurót is ígér a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52f125-8579-4eed-92e9-37f2e1a934e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A raktár azt követően robbant be, hogy a közeli farmokon tűz keletkezett, a lángok pedig elérték a katonai bázist.","shortLead":"A raktár azt követően robbant be, hogy a közeli farmokon tűz keletkezett, a lángok pedig elérték a katonai bázist.","id":"20210309_loszerraktar_robbanas_barakk_egyenlitoi_guinea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd52f125-8579-4eed-92e9-37f2e1a934e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61ef604-1d73-4464-bb60-8eb881437aab","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_loszerraktar_robbanas_barakk_egyenlitoi_guinea","timestamp":"2021. március. 09. 05:05","title":"Berobbant egy lőszerraktár Egyenlítői-Guineában, csaknem 100-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető nőnapi köszöntőjében.","shortLead":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető...","id":"20210308_kasler_miklos_nonap_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e33f8e-6f91-457c-b78d-5f3d9d87836c","keywords":null,"link":"/elet/20210308_kasler_miklos_nonap_nok","timestamp":"2021. március. 08. 10:01","title":"Kásler Miklós elmondta, hogyan látja a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ee7b3-24f1-477f-ab45-05dce6cd548f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Vantage sportkocsira, illetve DBX szabadidőautóra épülő új Forma-1-es támogató járműveket. ","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Vantage sportkocsira, illetve DBX szabadidőautóra épülő új Forma-1-es támogató járműveket. ","id":"20210308_ime_az_f1_idei_uj_aston_martin_biztonsagi_autoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ee7b3-24f1-477f-ab45-05dce6cd548f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcac893-ccf3-46f6-b3fa-6e41dc22e7ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_ime_az_f1_idei_uj_aston_martin_biztonsagi_autoi","timestamp":"2021. március. 08. 07:59","title":"Íme az F1 idei új Aston Martin biztonsági- és orvosi autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesternek fájt a feje és a hideg rázta, ezért leteszteltette magát.","shortLead":"A főpolgármesternek fájt a feje és a hideg rázta, ezért leteszteltette magát.","id":"20210309_Karacsony_Gergely_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa8852e-7220-40ac-877d-18ebde0252f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Karacsony_Gergely_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. március. 09. 09:46","title":"Negatív lett Karácsony Gergely koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","shortLead":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","id":"20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbe0d93-9af5-43da-bee7-0b64c6d110fc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","timestamp":"2021. március. 08. 08:27","title":"Kiderült, hogy Harryék már az esküvő előtt házasok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b63c704-1753-4a65-8b14-acbfd3fe6cd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik sportos 4-esre vágynak, de az M4-et egy kicsit már soknak, feleslegesen erősnek tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik sportos 4-esre vágynak, de az M4-et egy kicsit már soknak, feleslegesen erősnek tartják.","id":"20210309_420_loeros_lett_a_bmw_440i","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b63c704-1753-4a65-8b14-acbfd3fe6cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f6a863-9354-4f27-bdca-5bedd2da6a62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_420_loeros_lett_a_bmw_440i","timestamp":"2021. március. 09. 09:21","title":"M4 helyett: 420 lóerős lett a BMW M440i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]