Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","shortLead":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","id":"20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b955b-932f-4be4-a59f-b13b6d9cf7a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","timestamp":"2021. március. 16. 07:59","title":"Ilyen csúcsmodern műszerfalat kapnak mostantól az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0861568b-e8ea-43f1-b639-9b0a51ed5f76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakma legrangosabb elismerése, a Pritzker-díj két olyan tervezőhöz kerül, akik csaknem 20 ezer négyzetméterrel bővítették a párizsi Palais de Tokyo múzeumot.","shortLead":"A szakma legrangosabb elismerése, a Pritzker-díj két olyan tervezőhöz kerül, akik csaknem 20 ezer négyzetméterrel...","id":"20210316_pritzker_dij_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0861568b-e8ea-43f1-b639-9b0a51ed5f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0d9823-dcc8-4ef0-8416-b601c0de51d9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_pritzker_dij_2021","timestamp":"2021. március. 16. 18:34","title":"Francia páros kapta \"az építészet Nobeljét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e06fcc-621f-4697-9c99-7a8b7c2fd03d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűk lépcsőházban nem fért el a hordágy. A férfit egy héttel korábban engedték ki a kórházból, ahova a szíve miatt került, de ahol elkapta a koronavírust.","shortLead":"A szűk lépcsőházban nem fért el a hordágy. A férfit egy héttel korábban engedték ki a kórházból, ahova a szíve miatt...","id":"20210315_Daruval_mentettek_egy_szivbeteg_ferfit_Veszpremben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5e06fcc-621f-4697-9c99-7a8b7c2fd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc94652-74e4-45f8-a53c-2294822ce004","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Daruval_mentettek_egy_szivbeteg_ferfit_Veszpremben","timestamp":"2021. március. 15. 19:12","title":"Daruval mentettek egy szívbeteg férfit Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét az elmúlt évtizedben. Rajta kívül is több, az SZFE-n tisztséget vállaló művész kapott állami kitüntetéseket. Rév Marcell operatőr a FreeSZFE-nek ajánlotta fel a saját kitüntetését.","shortLead":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét...","id":"20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd1263-1542-4d8d-ba37-84b6ca0f79bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","timestamp":"2021. március. 15. 11:02","title":"Az SZFE új tanára rögtön kapott egy Kossuth-díjat, és még sok új tanárnak és vezetőnek jutott állami díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","shortLead":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","id":"20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a99b33d-93ef-49ce-88a4-0775f4230a4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","timestamp":"2021. március. 16. 18:26","title":"Elhunyt az Alonzo Mosley nyomozót is alakító Yaphet Kotto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte? Spanyolországban egyre inkább nemmel válaszolnak erre a kérdésre, és igyekeznek visszaszerezni a vagyontárgyakat Franco tábornok famíliájától.","shortLead":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte...","id":"202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89472a25-bf01-47a6-94c9-75b2b8a3de94","keywords":null,"link":"/360/202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","timestamp":"2021. március. 15. 16:00","title":"Mesés vagyont hagyott hátra Franco tábornok, a spanyol állam visszaszerezné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6fece9-1126-4b61-b7d9-a1686f610ef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több jel utal arra, hogy nem igazán kedvelik a vásárlók a csökkentett méretű iPhone 12-t, az iPhone 12 minit. Az Apple ezért vissza is fogja vele kapcsolatos megrendeléseit.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy nem igazán kedvelik a vásárlók a csökkentett méretű iPhone 12-t, az iPhone 12 minit...","id":"20210315_apple_iphone_12_mini_megrendelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6fece9-1126-4b61-b7d9-a1686f610ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412ca26-ee2c-4cff-abcf-2be9f4b26489","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_apple_iphone_12_mini_megrendelesek","timestamp":"2021. március. 15. 18:03","title":"Egyre biztosabb: nagyon nem jött be az iPhone 12 mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]