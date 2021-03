Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne, hanem azért is, mert a nosztalgiára épít. A Pretend It’s a City című dokumentumfilm-sorozat akkor is vágyakozást ébreszt bennünk a régi, nyüzsgő Manhattan iránt, ha sosem jártunk ott, és minden percében eszünkbe juttatja, hogy milyen jó is volt, amikor még volt társaséletünk.","shortLead":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne...","id":"20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cd991-7a40-4530-a84a-437438d745ee","keywords":null,"link":"/elet/20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","timestamp":"2021. március. 15. 20:00","title":"Scorsese új sorozata úgy szórakoztat, ahogy kevesen tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi egy hétben többen haltak meg a koronavírus miatt Brazíliában, mint a világ bármely más országában.","shortLead":"Az utóbbi egy hétben többen haltak meg a koronavírus miatt Brazíliában, mint a világ bármely más országában.","id":"20210316_brazilia_marcelo_queiroga_miniszter_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d5e302-fef7-41c5-83c3-4a5422246df0","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_brazilia_marcelo_queiroga_miniszter_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 05:22","title":"Bolsonaro újabb egészségügyi minisztert fogyasztott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d101c-d849-418d-9799-78acfa9d3090","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-válság az élet minden területén megjelenik, így a hazai kis sajtmanufaktúrák mindennapjait is átalakítja. Nemesbükön, a Korosajt Műhelynél forgattunk, hogy megtudjuk, mik a túlélés módszerei. Az is kiderült, még az is elképzelhető, hogy a végén a teheneknek be kell jelentkezniük egy céges meetingen. ","shortLead":"A koronavírus-válság az élet minden területén megjelenik, így a hazai kis sajtmanufaktúrák mindennapjait is átalakítja...","id":"20210314_A_tuleles_egyik_modja_amikor_a_tehen_bejelentkezik_a_ceges_meetingen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58d101c-d849-418d-9799-78acfa9d3090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8292bb4-9e4e-469f-bdcb-2dbc496b5cf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_A_tuleles_egyik_modja_amikor_a_tehen_bejelentkezik_a_ceges_meetingen","timestamp":"2021. március. 14. 14:00","title":"A túlélés egyik módja: amikor a tehén bejelentkezik a céges meetingen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nemrég egy olyan lehetőséget is beépített a Chrome böngészőbe, amivel megnézhetjük, mennyire vannak biztonságban az adataink. Az alábbi néhány lépést érdemes időről időre elvégezni.","shortLead":"A Google nemrég egy olyan lehetőséget is beépített a Chrome böngészőbe, amivel megnézhetjük, mennyire vannak...","id":"20210316_google_chrome_biztonsagi_ellenorzes_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8253908-87c0-4c8c-a952-51343f1d2291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_google_chrome_biztonsagi_ellenorzes_jelszo","timestamp":"2021. március. 16. 08:03","title":"Chrome-ot használ? Nyomjon rá benne a biztonsági ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási hitele. A korábban tiszta portfóliójú bankot mostanra kitömték ilyenekkel.","shortLead":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási...","id":"202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fa73c-459c-4bbd-a47e-fa6956a97ce8","keywords":null,"link":"/360/202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","timestamp":"2021. március. 15. 13:30","title":"Hazardírozhatnak a NER bankjai, amíg Orbán van hatalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dc82f6-6bef-4ae6-ace1-479bd90b398a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán Cseljebinszknek nem sikerült simán átmennie a pillérek között.","shortLead":"Az ukrán Cseljebinszknek nem sikerült simán átmennie a pillérek között.","id":"20210316_baja_duna_hid_piller_uszaly_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2dc82f6-6bef-4ae6-ace1-479bd90b398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835fb9dd-55e1-4f14-847c-c65a6ff9f8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_baja_duna_hid_piller_uszaly_baleset","timestamp":"2021. március. 16. 07:43","title":"Videó: Telibe kapta a bajai Duna-híd pillérét egy uszályokat toló hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság szerint London nem tartja be a két Írország közti kereskedelem szabályait. A brit miniszterelnök szerint átmeneti és technikai jellegű intézkedésekről van szó.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint London nem tartja be a két Írország közti kereskedelem szabályait. A brit miniszterelnök...","id":"20210315_Brusszel_eljarast_inditott_mert_a_britek_felrugtak_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3080e46a-c7d2-4cee-ad0d-2ef72be27bc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Brusszel_eljarast_inditott_mert_a_britek_felrugtak_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2021. március. 15. 20:22","title":"Brüsszel eljárást indított, mert a britek felrúgták a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Marius Dragomir, a Közép-Európai Egyetem médiaintézetének vezetője elmagyarázza, hogyan állította a médiát saját kiszolgálójává Orbán Viktor, hogyan veszik át módszerét egyre többen a világban, és gátat lehet-e vetni ennek.","shortLead":"Marius Dragomir, a Közép-Európai Egyetem médiaintézetének vezetője elmagyarázza, hogyan állította a médiát saját...","id":"20210316_media_Orban_Viktor_Project_Syndicate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407c27bc-3267-4ad9-9b0f-6e6dd593f24f","keywords":null,"link":"/360/20210316_media_Orban_Viktor_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 16. 07:35","title":"CEU-igazgató: Terjed a világban az orbáni sajtópolitika vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]