Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt az akklimatizálódási időszakban is.","shortLead":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt...","id":"20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5f473-3b55-495d-b623-2102f88d38d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","timestamp":"2021. március. 15. 21:45","title":"Naponta tesztelhetik a sportolókat az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 800 millió fontot érő részvénypakettje felétől megválik az Indigo Partners tőkealap-kezelő.","shortLead":"Több mint 800 millió fontot érő részvénypakettje felétől megválik az Indigo Partners tőkealap-kezelő.","id":"20210315_A_magyar_legitarsasag_legnagyobb_tulajdonosa_eladja_fele_erdekeltseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ad0af9-09ed-48a8-bdac-8e2547c1a853","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_A_magyar_legitarsasag_legnagyobb_tulajdonosa_eladja_fele_erdekeltseget","timestamp":"2021. március. 15. 20:51","title":"A magyar légitársaság legnagyobb tulajdonosa eladja fele érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bbb133-08cd-4e84-bdd5-9a94ac973b87","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ideális személyiségvonások elérésében leghatékonyabban a párkapcsolat tud segíteni, bár vannak, akik eleve előnnyel indulnak – derítette ki egy svájci kutatás.","shortLead":"Az ideális személyiségvonások elérésében leghatékonyabban a párkapcsolat tud segíteni, bár vannak, akik eleve előnnyel...","id":"20210314_A_Michelangelohatas_reven_segitik_a_parok_egymast_jobba_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55bbb133-08cd-4e84-bdd5-9a94ac973b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1be092-e7d0-4352-b418-963e6fdb60f4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210314_A_Michelangelohatas_reven_segitik_a_parok_egymast_jobba_valni","timestamp":"2021. március. 14. 20:15","title":"A Michelangelo-hatás révén segítik a párok egymást jobbá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A Bank360 Lakossági Hitelkeresleti Indexe azt mutatja, hogy a januári biztató adatok után februárban visszaesett az internetes érdeklődés a fontosabb lakossági hitelek iránt.","shortLead":"A Bank360 Lakossági Hitelkeresleti Indexe azt mutatja, hogy a januári biztató adatok után februárban visszaesett...","id":"20210314_bank360_lakashitel_szemelyi_kolcson_babavaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f367596f-bd5f-407d-927e-8833dd896c06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_bank360_lakashitel_szemelyi_kolcson_babavaro","timestamp":"2021. március. 14. 21:21","title":"A személyi hitelek után mind többen érdeklődnek, a babaváró és a lakáshitel most kevésbé kelendő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. Teljesen hivatalosan, a tőzsdefelügyelethez bejelentve.","shortLead":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. Teljesen hivatalosan, a tőzsdefelügyelethez bejelentve.","id":"20210315_Elon_Muskot_hivatalosan_technokirallya_koronazta_a_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ee80d5-6ea9-43c8-85de-00a4972de154","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Elon_Muskot_hivatalosan_technokirallya_koronazta_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 15. 18:45","title":"Elon Muskot hivatalosan technokirállyá koronázta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét az elmúlt évtizedben. Rajta kívül is több, az SZFE-n tisztséget vállaló művész kapott állami kitüntetéseket. Rév Marcell operatőr a FreeSZFE-nek ajánlotta fel a saját kitüntetését.","shortLead":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét...","id":"20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd1263-1542-4d8d-ba37-84b6ca0f79bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","timestamp":"2021. március. 15. 11:02","title":"Az SZFE új tanára rögtön kapott egy Kossuth-díjat, és még sok új tanárnak és vezetőnek jutott állami díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába írunk 2021-et, a digitális szakadékok a legtöbb helyen egy cseppet sem lettek kisebbek – véli Tim Berners-Lee, a world wide web (www) kitalálója. A szakember szerint az internetre való csatlakozásnak alapvető jognak kellene lennie.","shortLead":"Hiába írunk 2021-et, a digitális szakadékok a legtöbb helyen egy cseppet sem lettek kisebbek – véli Tim Berners-Lee...","id":"20210316_internet_vilaghalo_www_tim_berners_lee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1b775e-fe9d-49fd-a30e-2133132e47a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_internet_vilaghalo_www_tim_berners_lee","timestamp":"2021. március. 16. 09:03","title":"A világháló atyjának van egy nagy gondja: túl sokan vannak, akiknek csak álom az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám Oroszországban a polgárok kétharmada továbbra sem hisz a vakcinában és nem hajlandó azt beadatni magának. A jelenség az orosz hagyományokkal, a kapkodással, illetve a külföldre irányuló orosz propaganda nem kívánt mellékhatásaival magyarázható.","shortLead":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám...","id":"20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94c69a-b526-4517-a514-8e2271225a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","timestamp":"2021. március. 15. 17:00","title":"Szputnyik V – a vakcina, amit jobban szeretnek külföldön, mint otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]