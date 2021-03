Lezárják a buszok és trolik elejét a sofőrök védelmében Budapesten

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a1a5e9-23d4-4423-8e74-ed692f3ad9c5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A pokol januárban kezdődött” – mondta a csehországi Szokolov kórházának egyik főorvosa a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, miután országát különösen keményen sújtja a koronajárvány. ","shortLead":"„A pokol januárban kezdődött” – mondta a csehországi Szokolov kórházának egyik főorvosa a Frankfurter Allgemeine...","id":"20210311_Cseh_foorvos_Naponta_dontunk_arrol_hogy_ki_kapjon_eselyt_a_tulelesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a1a5e9-23d4-4423-8e74-ed692f3ad9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d7d92-6443-4410-8a0f-a3623a14d52a","keywords":null,"link":"/360/20210311_Cseh_foorvos_Naponta_dontunk_arrol_hogy_ki_kapjon_eselyt_a_tulelesre","timestamp":"2021. március. 11. 07:35","title":"Cseh főorvos: „Naponta döntünk arról, hogy ki kapjon esélyt a túlélésre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33c37de-4305-4119-95e2-bff1f5821795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdik a rendvédelmi dolgozók és katonák oltását, a múlt héten elmaradt oltásokat pótolják, a Szputnyik V vakcinát pedig elkezdték kiszállítani az oltópontokra – hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Megkezdik a rendvédelmi dolgozók és katonák oltását, a múlt héten elmaradt oltásokat pótolják, a Szputnyik V vakcinát...","id":"20210309_operativ_torzs_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33c37de-4305-4119-95e2-bff1f5821795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d7dd22-60df-444d-be3f-fcce66466424","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_operativ_torzs_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 09. 12:48","title":"Müller: Az oltás után egyből még senki ne érezze magát védettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar prózaíró között, most pedig Mikszáth és Jókai mellé emelték. A regényei egy mai középiskolás számára olvashatatlanok – mondja az író, könyvkiadó.

","shortLead":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar...","id":"202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf231b-c656-45e3-a3ed-a1659e97ffe1","keywords":null,"link":"/360/202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","timestamp":"2021. március. 10. 07:00","title":"Nyáry Krisztián: A gyerekek jobban értenék Jókait, ha a kortárs írókkal együtt tanítanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b43c7-125f-4e4b-973f-78bd52553abd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnapon került fel a YouTube-ra Istenes Bence műsora, az IstenEst, és az itt elhangzó beszélgetés remek illusztrációként szolgálhat arra, hogy miért is van még szükség nőnapra.

","shortLead":"Nőnapon került fel a YouTube-ra Istenes Bence műsora, az IstenEst, és az itt elhangzó beszélgetés remek...","id":"20210310_Fluor_Tomi_A_ferfiak_tudnak_erzelmek_nelkul_szexelni_a_nok_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee9b43c7-125f-4e4b-973f-78bd52553abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0729a83c-a168-4be9-8605-d9a0d7e1f872","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Fluor_Tomi_A_ferfiak_tudnak_erzelmek_nelkul_szexelni_a_nok_nem","timestamp":"2021. március. 10. 14:07","title":"Mi történik, ha négy férfi elkezd a monogámiáról beszélgetni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce3e68e-e48e-4b0d-b3d0-969b912f9827","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tashit apja arra szánja, hogy folytassa a családi hagyományt, ehhez azonban a modern világra nyitott fiúnak el kell merülnie a tradíciókban. Közben lánytestvére, Gyembó elutazik egy edzőtáborba, ahol a nemzeti fociválogatottba keresnek játékosokat. A monostor gyermekei, második rész.","shortLead":"Tashit apja arra szánja, hogy folytassa a családi hagyományt, ehhez azonban a modern világra nyitott fiúnak el kell...","id":"20210309_Doku360_A_monostor_gyermekei_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce3e68e-e48e-4b0d-b3d0-969b912f9827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a16bac-14c9-4e57-a5e1-5abbabd63c0b","keywords":null,"link":"/360/20210309_Doku360_A_monostor_gyermekei_masodik_resz","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"Doku360: Szerzetessé tudsz válni, ha elküldelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christa Wirthumer-Hoche egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való alkalmazását.

","shortLead":"Christa Wirthumer-Hoche egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való...","id":"20210309_szputnyik_v_ema_koronavirus_vakcina_bocsanatkeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf0066e-94b1-42a7-923e-62be279b7ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_szputnyik_v_ema_koronavirus_vakcina_bocsanatkeres","timestamp":"2021. március. 09. 12:40","title":"Bocsánatkérést követelnek a Szputnyik V fejlesztői az Európai Gyógyszerügynökség egyik vezetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","shortLead":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","id":"20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fff050-0945-4e4a-b051-382248d6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 09. 12:52","title":"Megint elkezdték kiküldeni az AstraZeneca oltásra hívó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]