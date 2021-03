Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én a Kossuth-díjat. Azt mondja, nem érdeklik a gyűlölködő vélemények.\r

\r

","shortLead":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én...","id":"20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60939451-c333-49b2-b039-8821ab307ef5","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 18. 08:57","title":"Nagy Feró: Azért kaptam meg a Kossuth-díjat, hogy felidegesítsem azokat a liberálisokat, akik ellenem vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint 2000 fiatal vesztette életét rákbetegségben. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor 2035-re a rákos megbetegedések várhatóan 24 százalékkal fognak nőni, így az EU-ban a rák válik a halálozások fő okává.","shortLead":"2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint...","id":"20210317_4_milliard_eurot_kolt_az_EU_a_rak_elleni_kuzdelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20fa2b7-8e34-4c7b-8563-cc4512d5a219","keywords":null,"link":"/eurologus/20210317_4_milliard_eurot_kolt_az_EU_a_rak_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2021. március. 17. 09:54","title":"Négymilliárd eurót költ az EU a rák elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87039f08-0b05-4b8b-ad86-ba750ded294a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bioüzemanyag-termelést indított a Dunai Finomítóban Százhalombattán a Mol Zrt. Az ehhez szükséges beruházás mostanra készült el teljesen, de már egy éve zajlik a próbaüzem.","shortLead":"Bioüzemanyag-termelést indított a Dunai Finomítóban Százhalombattán a Mol Zrt. Az ehhez szükséges beruházás mostanra...","id":"20210316_mol_dunai_finomito_biodizel_biouzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87039f08-0b05-4b8b-ad86-ba750ded294a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe68331-9e57-4359-bb6d-69e459bb169a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_mol_dunai_finomito_biodizel_biouzemanyag","timestamp":"2021. március. 16. 17:50","title":"Állatzsírt is felhasználhat már a biodízelhez a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár az anyagi helyzetére panaszkodott az Oprah Winfrey-nek adott interjúban, a jóakarójuk csak segíteni akart.","shortLead":"A házaspár az anyagi helyzetére panaszkodott az Oprah Winfrey-nek adott interjúban, a jóakarójuk csak segíteni akart.","id":"20210318_Valaki_gyujtest_rendezett_Harry_hercegeknek_csufos_kudarc_lett_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fc33f0-3766-47cd-a876-ffe9fb6a239c","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Valaki_gyujtest_rendezett_Harry_hercegeknek_csufos_kudarc_lett_belole","timestamp":"2021. március. 18. 09:40","title":"Valaki gyűjtést rendezett Harry hercegéknek, csúfos kudarc lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életkoronként eltérő, ki milyen hosszú ideig védett a koronavírussal szemben, ha egyszer már átesett a betegségen. Arra ugyanakkor még mindig kicsi az esély, hogy valaki másodjára is elkapja a kórokozót. Az idősebbek esetében ez viszont nem feltétlenül igaz.","shortLead":"Életkoronként eltérő, ki milyen hosszú ideig védett a koronavírussal szemben, ha egyszer már átesett a betegségen. Arra...","id":"20210318_koronavirus_ujrafertozodes_idosek_vedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5cec1f-f92c-47ab-a0be-ea324d17be09","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_koronavirus_ujrafertozodes_idosek_vedettseg","timestamp":"2021. március. 18. 11:45","title":"Kutatók szerint nagyon kicsi az újrafertőződés esélye, de azért biztosra ne menjünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyermek így védett a vírussal szemben, csak azt nem tudni, meddig.","shortLead":"A gyermek így védett a vírussal szemben, csak azt nem tudni, meddig.","id":"20210318_koronavirus_csecsemo_antitest_moderna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f4d714-f557-4220-ab80-9a58d666a818","keywords":null,"link":"/elet/20210318_koronavirus_csecsemo_antitest_moderna","timestamp":"2021. március. 18. 06:55","title":"Koronavírus elleni antitestekkel született egy csecsemő pár héttel azután, hogy anyját beoltották a Moderna vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben száguldott át a Naprendszeren.","shortLead":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben...","id":"20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2db13d-1643-4319-bab8-039a8a64a02b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","timestamp":"2021. március. 18. 15:11","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok, mi lehet a Naprendszeren átszáguldott rejtélyes égitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Ha akarnának sem futhatnának neki új szerződéssel a kormányhivatal által egy hónapja elkaszált földvásárlásának Rogán Antal apósáék és üzlettársaik: a több mint ezer hektáros birtok idős magyar-amerikai tulajdonosainak ugyanis elege van a felhajtásból, és inkább megtartják a földeket. ","shortLead":"Ha akarnának sem futhatnának neki új szerződéssel a kormányhivatal által egy hónapja elkaszált földvásárlásának Rogán...","id":"20210317_rogan_obrusanszki_foldvasarlas_borsod_barna_izabella_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df30527-a9d2-49a7-92d5-2940c91fa63c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_rogan_obrusanszki_foldvasarlas_borsod_barna_izabella_kormanyhivatal","timestamp":"2021. március. 17. 19:25","title":"\"Megtartjuk a földeket\" – elértük a tulajdonost, aki majdnem eladta birtokait Rogán feleségének és családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]