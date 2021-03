Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oxfordi egyetem és a svéd gyógyszergyártó oltóanyagát azután kezdik újra használni, hogy az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak mondta ki.","shortLead":"Az oxfordi egyetem és a svéd gyógyszergyártó oltóanyagát azután kezdik újra használni, hogy az Európai...","id":"20210320_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_astrazeneca_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3174a273-6836-4733-b1d9-c52c1a8cfb7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_astrazeneca_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 20. 07:03","title":"Újra beadják az AstraZeneca vakcináját Franciaországban, de csak az 54 évesnél idősebbeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","shortLead":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","id":"20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b1710-dcd1-4970-9605-85592f739571","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","timestamp":"2021. március. 21. 10:29","title":"Karácsony: \"Egy perc csenddel emlékezünk a járvány áldozataira\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Készülhet a csapat.","shortLead":"Készülhet a csapat.","id":"20210320_A_tokioi_olimpiara_valo_kijutas_kapujaban_a_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5806a5e7-7d40-45e8-b197-50d3e45935f3","keywords":null,"link":"/sport/20210320_A_tokioi_olimpiara_valo_kijutas_kapujaban_a_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2021. március. 20. 19:03","title":"A tokiói olimpiára való kijutás kapujában a női kézilabda válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. 