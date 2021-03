Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","shortLead":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","id":"20210319_BL_sorsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45307f7-ada3-4f29-8cb0-9ad4c391f19c","keywords":null,"link":"/sport/20210319_BL_sorsolas","timestamp":"2021. március. 19. 12:35","title":"Szuperrangadók jönnek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"Serdült Viktória - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Alaposan felpörgette a kormány az oltási programot, de a jelenlegi számok mellett nem reális, hogy - a korábban hangoztatott cél értelmében - minden 60 év felettit beoltsanak húsvétig, a két és félmillió beoltottat pedig április közepére érhetjük el. A múlt héten naponta 43 ezer vakcinát adtak be az oltópontokon és a háziorvosoknál, de az egyre több regisztráló, a végletekig leterhelt egészségügyi rendszer és a későn érkező vakcinaszállítmányok miatt a jelenleg csúcsra járatott oltási rendszernek megvannak a korlátai. ","shortLead":"Alaposan felpörgette a kormány az oltási programot, de a jelenlegi számok mellett nem reális, hogy - a korábban...","id":"20210320_oltasi_program_nyitas_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e7b248-769e-4350-998d-b2904aea4150","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_oltasi_program_nyitas_husvet","timestamp":"2021. március. 20. 07:00","title":"Csúcsra jár az oltási program, de jelenlegi tempóban így sem lesz nyitás húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X első körben az olcsó, oktatáshoz használt számítógépekre, valamint vállalati eszközökre lesz majd elérhető.","shortLead":"A Windows 10X első körben az olcsó, oktatáshoz használt számítógépekre, valamint vállalati eszközökre lesz majd...","id":"20210319_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6101ba6a-e65a-4d03-9d64-56bef9fdcd94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. március. 19. 18:03","title":"Megvan, mikor adhatja ki a Microsoft az új Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17494a4d-7e1a-470e-b02e-d132d7443a45","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai munkaerőpiac még mindig 9,5 milliós mínuszban van a pandémia miatt, és sokan abban sem reménykedhetnek, hogy a válság elmúltával újra munkahelyet találnak.","shortLead":"Az amerikai munkaerőpiac még mindig 9,5 milliós mínuszban van a pandémia miatt, és sokan abban sem reménykedhetnek...","id":"20210319_Az_alulkepzett_dolgozok_lehetnek_a_koronavirusvalsag_legfobb_karvallottjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17494a4d-7e1a-470e-b02e-d132d7443a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7197d6-7632-4bce-9581-cb02508303a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Az_alulkepzett_dolgozok_lehetnek_a_koronavirusvalsag_legfobb_karvallottjai","timestamp":"2021. március. 19. 16:21","title":"Az alulképzett dolgozók lehetnek a koronavírus-válság legfőbb kárvallottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékok újabb elhalasztásáról egyelőre nincs szó.","shortLead":"A játékok újabb elhalasztásáról egyelőre nincs szó.","id":"20210320_Nem_engednek_be_kulfoldi_nezoket_a_tokioi_olimpiara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb8ec5f-6014-4aa9-85fc-a6deea53f9e8","keywords":null,"link":"/sport/20210320_Nem_engednek_be_kulfoldi_nezoket_a_tokioi_olimpiara","timestamp":"2021. március. 20. 12:00","title":"Nem engednek be külföldi nézőket a tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro a fertőzési csúcsok ellenére követeli a szövetségi állam által bevezetett korlátozások visszavonását.","shortLead":"Jair Bolsonaro a fertőzési csúcsok ellenére követeli a szövetségi állam által bevezetett korlátozások visszavonását.","id":"20210319_jair_bolsonaro_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116d0e05-0e35-4f7e-a572-f8ed7c3e25e9","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_jair_bolsonaro_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 19. 20:36","title":"A legfelsőbb bíróságon támadta meg a korlátozásokat a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az idei tél nemigen tizedelte meg az áttelelő petéket.","shortLead":"Az idei tél nemigen tizedelte meg az áttelelő petéket.","id":"20210320_Nehol_meg_a_ho_esik_de_a_jovo_heten_mar_indul_a_szunyoggyerites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6bb23d-a2f5-4f88-84c4-cf6fe502ffcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210320_Nehol_meg_a_ho_esik_de_a_jovo_heten_mar_indul_a_szunyoggyerites","timestamp":"2021. március. 20. 11:26","title":"Néhol még a hó esik, de a jövő héten már indul a szúnyoggyérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is felháborodását fejezte ki.","shortLead":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is...","id":"20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f734af38-0436-4364-a815-062c43a5f486","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","timestamp":"2021. március. 19. 13:24","title":"A Deutsche Welle elnézést kér, ha egyoldalúnak tűnt a Budai Vár-riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]