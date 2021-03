Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Öt éve bujkált hamis iratokkal Spanyolországban a férfi, aki ellen Magyarországon 13 elfogatóparancs volt érvényben.

A lap ötéves fennállását ünnepli. Az elmúlt fél évtized nem volt döccenők nélküli, de a Siópart túlélt és virul.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az emberi erőforrások miniszterének, a belügyminiszternek és az országos kórház-főigazgatónak is elküldte a javaslatait.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az emberi erőforrások miniszterének, a belügyminiszternek és az országos kórház-főigazgatónak is elküldte a javaslatait.

A sportág megújításáért is dolgozik majd, és azért, hogy az ökölvívás a 2024-es párizsi olimpián is ott lehessen.

A sportág megújításáért is dolgozik majd, és azért, hogy az ökölvívás a 2024-es párizsi olimpián is ott lehessen.

Kovács Kokó István a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkára lett

Ismét kelet felé indultak a kormány fürkészői és portyázói, az operatív törzs is megerősítette, hogy az OGYÉI két újabb koronavírus elleni oltóanyagot engedélyezett Magyarországon. A Covishield gyakorlatilag az AstraZeneca megfelelője, amit Indiában állítanak elő, a CanSino pedig egy kínai vektorvakcina, amely egy diplomáciai bonyodalomnak is köszönheti, hogy nem lett belőle a világ első koronavírus elleni oltóanyaga. Kérdések bőven akadnak, cikkünkben ezért azt próbáltuk összeszedni, mik a legfontosabb tudnivalók a két újabb vakcináról. Ismét kelet felé indultak a kormány fürkészői és portyázói, az operatív törzs is megerősítette, hogy az OGYÉI két újabb koronavírus elleni oltóanyagot engedélyezett Magyarországon. A Covishield gyakorlatilag az AstraZeneca megfelelője, amit Indiában állítanak elő, a CanSino pedig egy kínai vektorvakcina, amely egy diplomáciai bonyodalomnak is köszönheti, hogy nem lett belőle a világ első koronavírus elleni oltóanyaga.

Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava kikérte és megkapta a majdnem kétoldalas pályázatot.

Egyelőre gyerekcipőben jár a technológia, de videón már most nagyon látványos, mire képes.

A kamatkondíciókon nem változtatott a Monetáris Tanács, de ennél érdekesebb, milyen előrejelzéseket tesz a jegybank, és legalább üzenetekkel beavatkozik-e a forint védelmében.